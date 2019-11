Projekt rezidentského parkovania na sídliskách je v prípravnej fáze

dnes 12:01 -

Mesto Nitra pripravuje zmenu parkovacej politiky. Súčasťou pripravovaných zmien je aj rezidentské parkovanie na sídliskách, ktoré plánuje mesto spustiť v roku 2021. „Hlavnou myšlienkou rezidentského parkovania, ktoré chce mesto Nitra na sídliskách zaviesť od roku 2021, je pohodlnejšie parkovanie pre obyvateľov s trvalým pobytom,“ informovalo vedenie mesta.

Systém rezidentského parkovania je momentálne v prvej prípravnej fáze. Pokračuje spočítavanie parkovacích miest a áut v jednotlivých uliciach vrátane štatistík nitrianskych a mimomestských štátnych poznávacích značiek. Na základe získaných údajov budú vedieť zamestnanci mesta určiť, v ktorých lokalitách chýbajú parkovacie miesta a ich presné počty.

V rámci novej parkovacej politiky mesto počíta aj so vznikom záchytných parkovacích miest, kde šoféri odstavia autá a do centra sa dovezú autobusmi. Tieto záchytné parkoviská by mali vzniknúť v štyroch lokalitách. Dve sú plánované pri zjazde z rýchlostnej cesty R1 Východ a R1 Juh, jedno pri autobusovej a vlakovej stanici a jedno pri Metre na Hlohoveckej ulici.