Odborári: Vysoká fluktuácia v bankách ohrozuje kvalitné poradenstvo a služby

Aj keď je slovenský bankový sektor vysoko ziskový a stabilný, na výške miezd zamestnancov sa to veľmi neodzrkadľuje. Za posledných osem mesiacov banky dosiahli zisk vo výške takmer 450 miliónov eur, no mzdy zamestnancov za prepážkou sa pohybujú od 750 do 1000 eur v hrubom.

Pre nízke mzdy majú banky permanentný problém nájsť kvalifikovaných uchádzačov so zodpovedajúcim vzdelaním. Situáciu kompenzujú tak, že akceptujú ľudí s nedostatočnou spôsobilosťou, ktorí mnohokrát ani nepoznajú základné ekonomické pojmy a majú skreslené predstavy o práci v banke. Na týchto zamestnancov sú prirodzene kladené rovnaké požiadavky ako na ostatných, a to odborne a zodpovedne narábať s peniazmi klientov a poskytovať kvalitné poradenstvo a služby. Nie je možné, aby takýto zamestnanec dosahoval kvalitou rovnaké výsledky práce ako kvalifikovaný zamestnanec s ekonomickým vzdelaním alebo praxou.



Ako v reakcii pre agentúru SITA povedala hovorkyňa Slovenskej bankovej asociácie Diana Priechodská Brodnianska, banky vždy venujú vysoké úsilie hľadaniu a výberu tých správnych kandidátov na obsadzované pracovné pozície. Fluktuácia je podľa nej prirodzeným procesom v zdravom konkurenčnom prostredí na trhu práce, najmä v ekonomicky silnejších regiónoch.

Nízke mzdy, kumulovanie práce viacerých ľudí na jedného zamestnanca, nepreplácané nadčasy a silný tlak na predaj produktov potom spôsobujú, že títo ľudia prehodnocujú svoje rozhodnutie pracovať v banke už počas prvé roka po nástupe.

Vysokú fluktuáciu dokazujú aj štatistiky za posledné obdobie. Fluktuácia v Slovenskej sporiteľni dosiahla za rok 2018 hodnotu 12,5 %, vo VÚB 20 % a v ČSOB 17,9 %. UniCredit v roku 2018 opustilo takmer 18 % zamestnancov. Výnimkou nie je ani výskyt pobočiek, kde sa behom jedného roka vymení celý personál.

"Ja sa pýtam, akú kvalitu bankových služieb môžu klienti očakávať od neskúsených zamestnancov, ktorým chýba prax a vedenie? Tu šesťmesační zamestnanci zaúčajú dvojmesačných," reaguje na situáciu Svetozár Michálek, predseda odborového zväzu pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva.

Podľa Michálka je neprijateľné, že Slovenská banková asociácia odmieta situáciu riešiť a ohrozuje tak budúcnosť bankovníctva na Slovensku. "Takto sa fluktuácia bude iba zvyšovať a kvalita poskytovaných služieb zhoršovať." dodáva Michálek. Podľa odborárov platí jednoduchá úmera. Ak chceme aj v budúcnosti naďalej poskytovať ľuďom odbornú a zodpovednú starostlivosť o ich peniaze, bez vyšších miezd a serióznych pracovných podmienok to nepôjde.

V zmysle zabezpečenia vysokej kvality poskytovaných služieb, a to aj v zmysle legislatívy upravujúcej minimálne kvalifikačné nároky na zamestnancov poskytujúcich služby voči spotrebiteľom, investujú banky podľa Brodnianskej do vzdelania, odbornosti a zručností svojich zamestnancov desiatky hodín spoločnej prípravy. "Na základe takejto dôslednej podpory, metodických predpisov a hodnotenia kvality poskytnutých služieb, poskytujú banky svoje služby na vysokej úrovni," dodala Brodnianska.



Slovenský bankový sektor je podľa Brodnianskej jedným z najzaujímavejších a najžiadanejších sektorových zamestnávateľov. Preto banky venujú podľa asociácie dlhodobo mimoriadnu pozornosť pracovnoprávnym vzťahom. "Banky si vážia prácu každého človeka, zabezpečujú príjemné pracovné prostredie, zohľadňujú potreby a preferencie zamestnancov a podporujú rozvoj potenciálu každého jednotlivca," pokračovala Brodnianska."Slovenská banková asociácia je aj naďalej otvorená viesť sociálny dialóg s Odborovým zväzom pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva," dodala.