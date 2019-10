Zmenu zdravotnej poisťovne netreba oznamovať Sociálnej poisťovni

dnes 14:31 -

Občania, ktorí do konca septembra uzavreli dohody o zmene zdravotnej poisťovne, nemusia túto zmenu oznamovať Sociálnej poisťovni (SP). Údaj o zmene zdravotnej poisťovne je pre Sociálnu poisťovňu bezpredmetný, zamestnanci ho oznamujú svojmu zamestnávateľovi, aj to však až k 1. januáru, teda k termínu, kedy dochádza k platnosti zmeny zdravotnej poisťovne, pre ktorú sa občania mohli rozhodnúť do 30. septembra.

"V tejto súvislosti pripomíname, že Sociálna poisťovňa nerieši žiadne otázky súvisiace so zdravotným poistením, zahŕňajúcim zdravotnú starostlivosť a nárok na zdravotnícke pomôcky. Často sa totiž stretáva s otázkami poistencov, ktorí sa zaujímajú o zdravotné poistenie a neprávne sa domnievajú, že patrí do kompetencie Sociálnej poisťovne," upozorňuje hovorca Peter Višváder.

Tento druh poistenia, ako zdôrazňuje, nesúvisí s činnosťou SP, ktorá je vykonávateľom nemocenského poistenia, slúžiace na zabezpečenie príjmu v prípade straty alebo zníženia príjmu zo zárobkovej činnosti v dôsledku dočasnej pracovnej neschopnosti, potreby ošetrovania alebo opatrovania, tehotenstva a materstva. A to, ako pripomína hovorca, je striktne viazané na platenie poistného na nemocenské poistenie, ktoré je súčasťou sociálneho poistenia.

V otázkach zdravotného poistenia, na základe ktorého sa hradí poskytovanie zdravotnej starostlivosti a zdravotné pomôcky, odporúča občanom kontaktovať príslušnú zdravotnú poisťovňu, ktorá im vydala preukaz poistenca.