BIS: Globálna recesia? Ešte nie

"Celkom iste to spomaľuje. Spomalilo to významne," povedal v rozhovore pre agentúru Bloomberg riaditeľ BIS Agustin Carsens. "Existujú nejaké modely, podľa ktorých pravdepodobnosť recesie vzrástla, ale istote je to stále ešte vzdialené."

Napriek tomu Carstens centrálnych bankárov upozorňuje na nutnosť opatrne postupovať pri opätovnom uvoľňovaní menovej politiky, aby sa vyhli zvyšovaniu budúcich rizík. "Centrálne banky musia byť veľmi obratné, aby došli k adekvátnej rovnováhe. Ak, čo sa týka negatívnych úrokových sadzieb, zájdeme príliš ďaleko, čím povolíme prílišné pátranie po výnosoch, mohli by sme vytvoriť situáciu, kde sa v budúcnosti môžu začať zhmotňovať hrozby pre finančnú stabilitu."

Očividným problémom je podľa Carstensa obchodná politika. Ak by sme mali inú obchodnú politiku, centrálne banky by neboli v takej miere tlačené k podpornej menovej politike, ktorá vyčerpáva priestor bánk pre ďalšie zásahy, dodáva Carstens.





Centrálne banky po celom svete trápi oslabujúci rast. Americký Fed v júli oznámil výhľad globálnych rizík pri svojom prvom znížení úrokových sadzieb za poslednú dekádu. Vedenie americkej centrálnej banky v súlade s očakávaním opäť znížilo úrokové sadzby o ďalších 25 bázických bodov, pričom je jasné, že sa stále horšie hľadá konsenzus k ďalším krokom v menovej politike. Fed chcel na tomto zasadnutí vyslať signál, že nie je pripravený doručiť americkej ekonomike ďalšie uvoľnenie menovej politiky, a teda by trh s ďalším znížením úrokov v tomto roku už nemal radšej počítať. Na druhej strane šéf Fedu Powell niekoľkokrát zdôraznil, že americká centrálna banka bude svoju politiku odvíjať od prichádzajúcich makro dát a ak sa výhľad ekonomiky zhorší, tak ďalšie zníženia úrokov prídu.

Globálny ekonomický výhľad sa pred blížiacimi sa každoročnými stretnutiami Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu zhoršuje. MMF sa pripravuje aktualizovať svoj výhľad rastu svetového HDP, v júli pritom odhad znížil na 3,2 %, najnižšiu hodnotu od finančnej krízy.