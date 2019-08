Ďalšia medzinárodná spoločnosť chce umiestniť centrálu do Trnavy

dnes 15:01 -

Medzinárodná spoločnosť, zameriavajúca sa na dizajn a výrobu vysoko-technologických systémov a komponentov pre automobilový sektor, Magneti Marelli prejavila záujem etablovať sídlo svojej slovenskej centrály v Trnave. Radnica má k dispozícii administratívne priestory v dvoch objektoch v centre mesta, o podmienkach prenájmu by malo rokovať septembrové zastupiteľstvo.

Hovorkyňa Trnavy Veronika Majtánová pre TASR potvrdila, že spoločnosť prejavila záujem o prenájom priestorov. Detaily kontraktu budú k dispozícii na rokovaní poslaneckého zboru. Záujem je o nájom na dobu určitú, 24 mesiacov, s možnosťou opcie na ďalších 24 mesiacov, najneskôr od 1. októbra.

Pred rokovaním s mestom mali zástupcovia spoločnosti záujem o uvoľnený objekt jednej z trnavských vysokých škôl. K dohode napokon neprišlo.

Koľko ľudí by malo v Trnave pre firmu pracovať, zatiaľ nie je jasné. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trnave podľa slov riaditeľa Igora Válka nemá nateraz žiadny poznatok o zámere takéhoto zamestnávateľa. "Nemáme známosť o tom, že by príchod do Trnavy mal priamu nadväznosť na trnavskú automobilku," uviedol pre TASR v tejto súvislosti hovorca Groupe PSA Slovakia Peter Švec.

Magneti Marelli produkuje pre automobilky v Európe, Severnej a Južnej Amerike a Ázii. Na Slovensku pôsobia dve jej divízie – Elektronické Systémy a Powertrain v Priemyselnom parku Kechnec, kde je zamestnaných 1400 ľudí.