Boris Johnson britským premiérom: Čo to znamená pre investorov?

“Výsledok bude záležať na tom, ako veľmi sebaisto sa bude B. Johnson cítiť pri získavaní politickej podpory. Doterajšia podpora kampane za brexit ho favorizuje v pravom krídle politického spektra. Jeho chválenkárstvo mu zas môže prihrať voličov labouristov," vysvteľuje Leigh Himsworth, portfólio manažér Fidelity pre britské akcie.

Doterajšie pôsobenie B. Johnsonovi pravdepodobne naďalej udrží podporu jadra Konzervatívnej strany. Kľúčovou otázkou teraz bude, či sa mu podarí uplatniť svoj šarm i na druhej strane Lamanšského kanála.

"Z investičného hľadiska s napätím sledujeme vývoj britskej libry, ktorá reaguje v takmer minútových intervaloch, podľa toho, či sa práve hovorí o dohode, alebo odchode bez dohody. Platí zároveň, že britský akciový trh v súčasnosti ponúka veľmi atraktívne príležitosti na vstup. Platí to však najmä v tom prípade, ak by ďalší vývoj smeroval k dohode, alebo k novému referendu," dodáva Himsworth s tým, že nateraz sú otvorené všetky možnosti, čo pre investorov robí z akcií veľký krok do neznáma. "Pri pohľade na vývoj trhu za posledné roky sa však toto obdobie javí ako najlepšie pre investíciu do britských akcií.“



Hoci v súčasnosti hrozí britským akciám krátkodobá volatilita, Fidelity pri firmách orientovaných na domáci britský trh zostávajú neutrálni. Došlo síce k výmene vo vedení krajiny, no stále nie je jasné, kedy a za akých podmienok Británia z EÚ vystúpi.

Boris Johnson je dobre známy svojim euroskeptickým postojom. V minulosti ale nepatril k nekompromisným poslancom, ktorí odmietali podporiť dohodu o brexite z ideologických dôvodov. V poslednom kole hlasovania dohodu dokonca podporil, a to aj napriek jeho výhradám k niektorým bodom. Je schopný kompromisu, ak si myslí, že je to potrebné. "Napriek tomu, že B. Johnson otvorene prisľúbil, že Veľká Británia odíde z únie najneskôr 31. októbra, doterajšie skúsenosti s jeho farbistým a viaczmyselným slovníkom naznačujú, že k tomu nemusí bezpodmienečne dôjsť," myslí si Matt Siddle, portfólio manažér FF European Growth Fund.