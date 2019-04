ECB: Trumpove clá Európe neublížia, väčší vplyv by mohli mať na USA

Zdroj: businessinsider

Foto: SITA/AP

dnes 9:58 -

Trump minulý rok pohrozil zavedením ciel na dovezený tovar z Európy. Ekonómovia ECB, Vanessa Gunnellaová a Lucia Quagliettiová, ale tvrdia, že by to predstavovalo „len skromné ​​nepriaznivé riziko“ pre blok, podľa správy zverejnenej v stredu. To by mohlo byť čiastočne aj vďaka pokračujúcemu obchodnému napätiu medzi USA a Čínou, ktoré zvýšilo konkurencieschopnosť EÚ na niektorých trhoch. Vyššie clá spôsobujú, že americký a čínsky tovar sú drahšie, uvádza sa v štúdii, čím sa zvyšuje dopyt po niektorých dovozoch z Európy. A pretože spoločnosti majú obmedzených dodávateľov, v prípade určitého druhu ocele a hliníka, ktoré zvyčajne dovážajú z Európy, niektoré americké spoločnosti a spotrebitelia boli nútení zaplatiť daň vo výške 10 až 25 %.



"Ak USA rozšíri clá na autá, bude to mať omnoho väčší dopad na európskych výrobcov a prejaví sa to aj v ekonomike," povedal Simon Lester, analytik Cato Institute. Ale nová štúdia predpovedá, že vplyv na európskych výrobcov bude obmedzený v porovnaní s inými krajinami. "Odhaduje sa, že vplyv na eurozónu ako celok by bol malý, aj keď sa zohľadnia účinky globálnych dodávateľských reťazcov," uvádza sa v štúdii ECB. "Dôsledky zvýšenia cla na autá však môžu v niektorých krajinách byť celkom výrazné." Podľa odhadov ekonómov by dopad ciel na automobilový sektor v Japonsku stál 10 % v EÚ 4 %.





Americkí výrobcovia v USA by mohli zmeniť svoje dodávateľské reťazce tak, aby zahŕňali viac amerických častí pri výrobe, pre spoločnosti však môže byť zmena a certifikácia nových dodávateľov nákladná a trvať až niekoľko rokov. Alebo budú čakať a nerobiť nič, dúfajúc, že ​​sa clá jedného dňa zrušia. To by bolo tiež drahé. Dlhodobá neistota v oblasti obchodnej politiky by mohla vytvárať napätie v automobilovom sektore. "Dôsledky poklesu dôvery alebo účinky neistoty, pokiaľ ide o automobilový priemysel, ktoré neboli zohľadnené, by mohli mať negatívnejší vplyv na svetovú ekonomiku," uviedli ekonómovia ECB. V prípade ďalších eskalácií by mohli byť dopady pre USA väčšie ako pre iné krajiny, odhaduje štúdia.

"Clá poškodzujú aj domácu ekonomiku okrem tých ekonomík, ktorým ich ukladáme, takže je ťažké skutočne vážne poškodiť veľkých obchodných partnerov bez toho, aby sme podobné hospodárske škody nevytvorili aj doma," povedal Adam Ozimek, ekonóm spoločnosti Moody's Analytics.