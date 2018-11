Cez portál slovensko.sk sa v októbri odoslalo viac ako 1,7 mil. správ

dnes 16:46 -

Cez Ústredný portál verejnej správy slovensko.sk sa v októbri odoslalo viac ako 1,7 mil. správ. Informovala o tom Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES). Je to o 104-tisíc viac ako v septembri a zatiaľ ide o najväčší nárast v tomto roku. "Znamená to, že nielen úrady, ale aj občania sú v elektronickej komunikácii čoraz zbehlejší," uviedol generálny riaditeľ NASES Lukáš Sojka.

"Do konca tohto roka by sme sa reálne vedeli priblížiť k dvom miliónom správ," doplnil Sojka na margo doterajšieho každomesačného nárastu elektronickej komunikácie. Počet prihlásení do e-schránky na slovensko.sk podľa tlačovej správy potvrdzuje nielen aktivitu úradníkov, ale aj záujem firiem a občanov.

NASES v októbri zaznamenal 1,5 milióna vstupov do prostredia e-schránky. V tomto mesiaci poslali úrady viac ako milión rozhodnutí. Občania a podnikatelia urobili prostredníctvom slovensko.sk viac ako 356-tisíc podaní. V januári to bolo o 100-tisíc menej v prípade podaní a až o 300-tisíc menej v prípade rozhodnutí.

Na poštovnom a nespotrebovanom papieri tak štát, ale aj podnikatelia a občania s aktivovanou schránkou na doručovanie ušetrili za prvých desať mesiacov tohto roka viac ako 37 miliónov eur, z toho 4,4 milióna eur za predchádzajúci mesiac.