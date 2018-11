Podnikatelia sú na Slovensku s prijatím eura spokojní

dnes 13:31 -

Na Slovensku prevláda s rozhodnutím prijať euro za svoju menu aj po desiatich rokoch od tohto momentu spokojnosť. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre banku ČSOB realizovala v septembri a októbri tohto roku spoločnosť Datank. Podľa výsledkov tohto prieskumu totiž viac ako tretina z vyše troch stoviek oslovených podnikateľov a firiem deklarovala veľkú spokojnosť s prijatím eura a takmer polovica je skôr spokojná s týmto rozhodnutím.

Aj na základe týchto výsledkov tak nie je prekvapením, že väčšina opýtaných by za prijatie eura na Slovensku bola aj v súčasnosti, ak by krajina spoločnú menu ešte nemala. "Pri otázke, ak by sa malo opätovne rozhodovať o mene, by si v priemere 9 z 10 opýtaných opäť vybrala euro. Viac ako polovica firiem, až 56 % z nich, pritom doteraz nevníma žiadnu slabú stránku prijatia eura," tvrdí riaditeľ Divízie riešení pre korporátnych klientov ČSOB Koloman Buzgó.

Medzi najväčšie prínosy spoločnej meny pritom respondenti označili elimináciu problémov s kurzovými rozdielmi, jednoduchší cezhraničný obchod, ľahšiu administratívu a aj cestovanie. Za slabé stránky eura aj po desiatich rokoch od jeho prijatia na Slovensku označujú najmä nárast cien.

Hoci s prijatím eura v negatívnom vnímaní spájajú Slováci práve najmä rast cien, reálne čísla hovoria čosi iné. Ako pripomína analytik ČSOB Marek Gábriš, v roku 2009 okrem toho, že Slovensko prijalo euro, prišla aj hospodárska kríza, čo naopak rast cien tlmilo. Kým tak napríklad v roku 2008 dosiahla harmonizovaná inflácia takmer 4 %, nasledujúce dva roky po prijatí eura nedosiahla ani 1 %. Rast cien k 4 % sa obnovil až v rokoch 2011 a 2012. Následne inflácia spomalila a počas rokov 2014 až 2016 dokonca ceny medziročne klesali.

Zaujímavosťou v tomto prípade je však napríklad porovnanie vnímania spoločnej meny v susednej Českej republike, kde ČSOB podobný prieskum robila pred rokom. Kým totiž na Slovensku vyše štyri pätiny opýtaných spoločnú menu vítajú, v Českej republike je to len niečo cez 40 % respondentov z radov podnikateľov. "Podpora prijatia eura je dlhodobo ešte nižšia medzi obyvateľmi. Ľudia vnímajú problémy eurozóny a jej nejasného smerovania a dlhodobo preferujú posilňujúcu korunu," uviedol analytik ČSOB v Českej republike Peter Dufek.