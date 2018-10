Skúste to ako miliardár šiestej generácie

Zdroj: UBS;QZ

Foto: getty images

dnes 0:57 -

Ultrabohatým rodinám sa darí, z časti aj opreto, že na správu svojich peňazí využívajú rodinné kancelárie, oddaných bankárov, ktorí prichádzajú zo skutočného sveta, aby investovali ich finančné prostriedky čo najrozumnejšie. Vzhľadom na charakter práce je ich pomerne málo. Istý odhad z minulého roku hovorí o 5500 až 6500 kanceláriách v USA, v priemere s troma profesionálmi v jednej.

Švajčiarska banka UBS za posledných päť rokov uverejňuje výročnú správu o rodinných kanceláriách z celého sveta. Vo svojej správe z tohto roka, založenej na 311 on-line prieskumoch a 25 rozhovoroch, ukazuje, že rodinné kancelárie si nevedú nijak zle. Priemerný výnos z portfólia bol v roku 2017 15,5 %, v porovnaní so 7 % v predchádzajúcom roku. Vzhľadom na priemernú sumu spravovanú každou kanceláriou, 808 miliónov dolárov, to nie je vôbec zlé. Priemerné čisté imanie každej rodiny je 1,1 miliardy dolárov.

Zatiaľ čo 15,5 % návratnosť je veľmi dobrá, stále je to menej ako výnos S&P 500 v minulom roku s 21,8 %.







Je to preto, že rodinné kancelárie majú v priemere iba 28 % svojich investícií v akciách. Na jednej strane si tak intenzívne neužijú oficiálne najdlhší býčí trh v histórii USA, ale na strane druhej majú dobre diverzifikované portfólio.

Po akciách a fixných príjmoch je ďalším najväčším zdrojom investícií súkromný kapitál (21,6 %). Je ťažké porovnávať súkromné ​​a verejné investície, ale dá sa to urobiť a údaje naznačujú, že súkromný kapitál ponúkol historicky vyššiu návratnosť ako verejne obchodovateľné akcie. Fondy však majú určité riziká pre menších investorov, napríklad z nich nemôžete vytiahnuť peniaze kedykoľvek.





Polovica rodinných kancelárií zo správy UBS plánuje investovať viac do priamych investícií súkromného kapitálu v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov. Niet divu, že Blackstone, najväčší manažér súkromného kapitálu a nehnuteľností na svete, si myslí, že do roku 2026 môže spravovať aktíva vo výške 1 bilióna dolárov.

Ďalšou najväčšou investíciou je oblasť nehnuteľností (18,1 %). "Poznáme rodiny, ktoré si kúpili rezidenčné a komerčné budovy po celom svete... budovy v Paríži, Londýne, New Yorku a im podobné," uviedol jeden z partnerov rodinnej kancelárie pre UBS, čo odráža investičné obdobie sedem až deväť rokov. Ceny nehnuteľností sa od finančnej krízy v najväčších mestách zvyšujú po celom svete a to aj napriek obave z bubliny. Hongkong, a mnohé ďalšie mestá sa aktívne pokúšajú odradiť zahraničné investície smerujúce do nehnuteľností. Ale rovnako ako pri private equity, rodinné kancelárie hľadajú vyšší výnos v dlhšom časovom horizonte, než by väčšina akcionárskych investorov hľadala.

Rodinné kancelárie sledujú trend, podobne ako iní investori, znižujú svoje pozície v hedžových fondoch, ich zastúpenie je iba 5,7 %, čo je pokles o 3,2 percenta oproti predchádzajúcemu roku. Hedžové fondy, ktoré sa spoliehajú na poklesy a zisky v akciách, sa snažili prilákať kapitál a zdôvodniť svoje vysoké poplatky v prostredí vzrušujúceho akciového trhu. "Myslím, že hedžové fondy sú drahé. Myslím, že sú nelikvidné. Myslím, že im chýba transparentnosť," povedal istý generálny riaditeľ rodinnej kancelárie. "Je to smiešne, za určitý čas poplatky výrazne kleslia,le v prípade hedžových fondov klesli len mierne, stále kopú a kričia o poplatkoch. Ak zarobíte 20 %, budem súhlasiť s veľkým poplatkom, ale väčšina hedžových fondov nedosahuje 20 %."





Nárast pasívneho investovania bol jedným z príbehov súčasného býčieho trhu. Mnohí bežní investori, ktorí si uvedomili, že je pre nich ťažké vybrať si jednotlivé akcie, radšej naliali peniaze do nízkonákladových indexových fondov, ktoré sledujú štandardné kritériá. Fondy obchodované na burze (ETF) a podielové fondy majú v súčasnosti bilióny v aktívach. Po celom svete je ich 3,3 milióna, čo je 70-krát viac ako počet verejne kótovaných spoločností. Ale rodinné kancelárie nefungujú tak, že len vezmú peniaze mladého J.R. Winthopta III a vložiia ich do akcií Applu. Napriek všetkým dôkazom, že pasívne investovanie prekoná jednotlivo vyberané akcií, 74 % rodinných kancelárií využíva aktívny prístup k investíciám do akcií, tvrdí UBS.

Najpodstatnejším odkazom zo správy UBS by sa dalo považovať to, že rodinné kancelárie držia 7 % investícií v hotovosti. To je obrovské množstvo peňazí, ktoré nezarobia takmer nič. A to je prosím ešte pokles o 3,9 percenta oproti minulému roku. "Naším najväčším rizikom môžu byť nepredvídateľné obrovské poklesy na trhu, kedy by sme potrebovali veľké množstvo peňazí, aby sme sa znova dostali do hry," povedal jeden senior poradca v oblasti správy bohatstva. "To je niečo, s čím sa vždy snažíme vyrovnať." Rodinné úrady sú zamerané na návratnosť. Avšak zamerané sú aj na ochranu svojho bohatstva. Nikto z nich nechce zažiť, že príde o svoje peniaze.