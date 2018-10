Šéf FEDu Powell: Obchodná vojna nakoniec skončí dobre, nikto nechce éru protekcionizmu

Zdroj: CNBC

Predseda Federálneho rezervného systému Jerome Powell povedal, že centrálna banka už nepotrebuje politiky, ktoré by vytiahli americkú ekonomiku z dôsledkov finančnej krízy. "Naozaj extrémne nízke úrokové sadzby, ktoré sme potrebovali, keď ekonomika bola dosť slabá, už nepotrebujeme, už nie sú vhodné. Úrokové sadzby sú stále akomodatívne, ale postupne sa dostaneme do bodu, kde budú neutrálne. Dnes sme však ešte ďaleko od tohto bodu," povedal Powell.

Otázka neutrálnej sadzby je rozhodujúca pre tvorbu politiky Fed. Úradníci roky diskutujú o tom, kde je táto úroveň, dohodli sa na približne 3 percentách. Aktuálny rozsah referenčnej sadzby centrálnej banky je 2 až 2,25 percenta.



Investori vnímali Powellove poznámky ako vyhlásenie, že sa už čoskoro budú sadzby zvyšovať. Euro kleslo na najnižšiu úroveň od 21. augusta.



Podľa Powella obchodná vojna, v ktorej sa Spojené štáty nachádzajú s viacerými partnermi, zatiaľ nemá vplyv na údaje. Fed však vníma, že rastúce náklady na materiály, dodávateľské reťazce a strata trhov môžu vytvárať určité obavy. Powell však povedal, že konečný výsledok by mohol byť pozitívny tak pre USA, ako aj pre ostatné ekonomiky po celom svete.

"Ak skončíme s nižšími clami v širšom zmysle a ľudia budú dodržiavať pravidlá globálneho obchodu, potom to bude dobré pre nás, bude to dobré aj pre ostatné krajiny. Veď nechceme éru protekcionizmu, to by bolo zlé pre amerických robotníkov a americkú ekonomiku a možno aj pre iné krajiny."





Prezident Donald Trump patrí ku kritikom politiky Fedu, obáva sa, že dôsledné zvyšovanie sadzieb zasahuje do hospodárskeho rastu. Powell ale takéto obvinenia odmietol. Povedal však, že ďalšia kríza nebude rovnaká ako kolaps finančného systému v roku 2008, ktorý spôsobil, že Fed musel znížiť sadzby takmer na nulu a kúpiť dlhopisy za takmer 4 bilióny dolárov. "Myslím, že ďalšie problémy, ktoré máme, nemajú veľa spoločného s tými , ktoré sme mali. Bude to niečo iné, počítačový útok, nejaký typ globálnej udalosti. Nevidíme hromadenie rizík na finančných trhoch, ani v bankovom systéme," dodal Powell.

Na otázku, kvôli čomu nedokáže v noci spať, Powell povedal "v podstate kvôli všetkému." "Nikto nechce mať centrálneho bankára, ktorý dobre spí, či nie?"