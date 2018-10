Goldman Sachs: Každý chce lepšie úroky

Zdroj: QZ

Foto: SITA/AP

dnes 0:22 -

Nasledujúce mesiace budú dôležitým testom toho, ako sa významný hráč z Wall Street dokáže vyrovnať s existujúcou konkurenciou retailových bánk a množstvom digitálnych startupov v oblasti financií. Goldmani tvrdia, že sa im to zatiaľ darí. Ale buďme konkrétni, banka v Británii spustila on-line produkt na sporenie. Sporiaci účet pod názvom Marcus má najvyššie úrokové sadzby na britskom trhu. Debut ale môže inšpirovať aj ďalšie banky, aby ponúkli konkurencieschopnejšie miery úspor.

Účty Marcus ponúkajú ročnú ekvivalentnú sadzbu do výšky 1,5 % ročne pri minimálnom vklade 1 libra. Vo Veľkej Británii je k dispozícii od 27. septembra, v USA od roku 2016. "Počet prihlásení je ohromujúci," tvrdí Des McDaid, výkonný riaditeľ Marcus Goldman Sachs. "Čísla prekročili dokonca aj naše najambicióznejšie očakávania a naša úroková sadzba je jednoznačne veľkým lákadlom pre frustrovaných sporiteľov, ktorí museli pretrpieť desaťročie nízkych úrokových sadzieb."





Banka však neposkytla presné údaje o počte nových zákazníkov ani o svojich interných prognózach rastu, čo sťažuje nezávislé odhady úspechu. Goldman však má aspoň jednu výhodu oproti dominantným subjektom: nemá nákladné pobočky. Jej konkurenti sú nútení postupne znižovať počet kamenných pobočiek na základe trendu, keď sa osobné financie presúvajú do on-line prostredia.

Nevýhodou je, že Marcus vo Veľkej Británii neponúka mobilnú aplikáciu, ktorá by mohla byť atraktívna pre mladších zákazníkov, ktorí očakávajú, že budú robiť takmer všetko na svojich smartfónoch. Monzo, londýnsky fintech s bankovou aplikáciou, tvrdí, že každý týždeň pribúda 20 000 nových účtov, ale zatiaľ nevypláca žiadne úroky na týchto účtoch. V USA má Marcus mobilnú verziu, prostredníctvom osobnej finančnej aplikácie Clarity Money.



Goldman Sachs sa vrhla do sféry spotrebiteľského bankovníctva po tom, čo sa sprísnila regulácia obchodovania ale aj v iných aspektoch inštitucionálneho financovania, čo tlačilo banky k hľadaniu nových spôsobov zarábaní peňazí.



Podobne aj Royal Bank of Scotland (RBS) plánuje vstúpiť na trh ako spotrebiteľský digitálny veriteľ, s obchodným menom Bó, informovali Sky News. Štátom podporovaná RBS sa snaží vystupovať voči technologickým startupom, ktoré si brúsia zuby na milióny zákazníkov získaných od veľkých konkurentov. Takýmto finančným startupom je napríklad Revolut, ktorí tvrdí, že zakladá 7 000 nových účtov denne, ale rovnako ako Monzo neplatí úroky. Ďalším príkladom je Starling, ten vypláca 0,25 až 0,5 % AER na účtoch v závislosti od zostatku.