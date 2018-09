Podmienky na podnikanie v cestnej doprave by sa mali zlepšiť

dnes 12:31 -

Vhodnejšie podmienky na podnikanie, opatrenia na obmedzenie nelegálnej činnosti taxislužieb a účinnejšiu kontrolu v tejto oblasti má umožniť návrh novely zákona o cestnej doprave, ktorý v stredu schválila vláda. Zámerom zmien je zároveň podpora využívania digitálnych platforiem v preprave osôb, ako sú napríklad Uber, Taxify, Liftago či Hopin. Ministerstvo dopravy a výstavby SR predložilo novelu s navrhovanou účinnosťou 1. apríla 2019.

Na základe zákona o cestnej doprave z roku 2012 je na prevádzkovanie taxislužby potrebná koncesia a splnenie viacerých podmienok. Prax podľa rezortu dopravy ukázala, že niektoré podmienky je potrebné revidovať a najmä pri nelegálnom prevádzkovaní taxislužby je veľmi slabý kontrolný mechanizmus. Podmienky sa majú zmeniť a zjednodušiť tak, aby sa čo najviac zamedzilo nelegálnemu spôsobu podnikania v taxislužbe.

Z pôvodných podmienok sa vypúšťa finančná spoľahlivosť a tiež podmienky týkajúce sa odbornej spôsobilosti prevádzkovateľov taxislužby a vodičov vozidiel s najviac deviatimi miestami, vrátane vodiča. Dopravca v taxislužbe bude povinný zabezpečiť, aby cena za prepravu bola vypočítaná na základe informácií z taxametra, ak nebola dohodnutá pred začatím prepravy na objednávku, alebo cez digitálnu platformu. Prepravný poriadok bude musieť byť zverejnený na webe dopravcu, alebo musí byť k dispozícii vo vozidle, resp. v digitálnej platforme. Podrobnosti o výkone taxislužby budú môcť určiť miestne samosprávy. Na prevádzkovanie taxislužby bude naďalej potrebná koncesia, najmenej jedno vlastné alebo prenajaté vozidlo s príslušným osvedčením.

Novou formou podnikania má byť prevádzkovanie dispečingu, pričom povolenie na túto činnosť sa má udeľovať na desať rokov. Vozidlá budú musieť byť označené na predných ľavých a pravých dverách obchodným menom prevádzkovateľa taxislužby. Na pravých predných dverách a vo vnútri vozidla bude bude musieť byť označená základná sadzba cestovného, s výnimkou služby cez digitálnu platformu alebo na objednávku. Vodič vozidla taxislužby bude musieť mať príslušný preukaz a poskytovať dopravné služby podľa prepravného poriadku.

Zmeny v zákone si podľa rezortu dopravy v budúcom roku vyžiadajú úpravu Jednotného informačného systému v cestnej doprave zhruba za 250 tis. eur. Príjmy štátu v daňovej oblasti by mali dosiahnuť 631,5 tis. eur v roku 2019 a 965,5 tis. eur v roku 2020 a v ďalších rokoch. Zrušenie skúšok na získanie odbornej spôsobilosti v taxislužbe by malo znamenať výpadok príjmov vo výške 37 tis. eur, vydanie povolenia na prevádzkovanie dispečingu má priniesť do rozpočtu odhadom 500 eur ročne. Počet držiteľov koncesie a vodičov v taxislužbe by sa mal v budúcom roku podľa odhadov rezortu zvýšiť asi o päťsto.

K návrhu novely zákona o cestnej doprave bolo vznesených 232 pripomienok (82 zásadných), z toho akceptovaných 75 (dvanásť zásadných). Rozpor pre lehotu účinnosti novely zákona zostal s Americkou obchodnou komorou v SR, Inštitútom ekonomických a spoločenských analýz, Republikovou úniou zamestnávateľov (RÚZ) a Uberom. Tieto subjekty trvajú na skoršej účinnosti novely, rezort dopravy to vzhľadom na legislatívny proces nepovažuje za reálne. Rozpor pre zrušenie odbornej spôsobilosti zostal s Cechom Taxi Bratislava, Občianskym združením koncesovaných taxikárov a Slovenským živnostenským zväzom, ktoré žiadali odbornú spôsobilosť ponechať. RÚZ, Taxify a Uber mali výhrady k označeniu vozidiel taxislužby obchodným menom, Banskobystrický a Košický samosprávny kraj žiadali vypustiť časť, aby zmluva o službách obsahovala aj náklady na zamestnancov dopravcu dohodnuté v kolektívnej zmluve.