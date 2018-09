Centrálna banka zmiernila odhad rastu ekonomiky na budúci rok na 4,5 %

dnes 13:31 -

Národná banka Slovenska (NBS) znížila odhad rastu hrubého domáceho produktu Slovenska na budúci rok. V aktuálnej prognóze totiž očakáva, že slovenské hospodárstvo v budúcom roku stúpne o 4,5 %, čo oproti predchádzajúcej prognóze znamená zníženie odhadu o 0,3 percentuálneho bodu. Dôvodom revízie prognózy pre budúci rok je očakávaný slabší zahraničný dopyt a predpokladané spomalenie dynamického rastu investícií. Pre tento rok ponecháva centrálna banka odhad rastu bez zmeny na úrovni 4 % a v roku 2020 by mala slovenská ekonomika rásť rovnako 4-percentným tempom.

Inflácia by pritom podľa aktuálnej prognózy NBS mala dosiahnuť v tomto roku 2,6 %, v budúcom roku 2,7 % a v roku 2020 2,4 %. Pri prognóze rastu spotrebiteľských cien centrálna banka upravovala iba predikciu pre budúci rok, a to o 0,4 percentuálneho bodu nahor.

Pozitívnejšie ako v predchádzajúcej prognóze centrálna banka očakáva vývoj na trhu práce. Prognózu rastu zamestnanosti pre tento aj budúci rok navýšila o 0,3 percentuálneho bodu na 2,1 %, resp. 1,5 %. Pre rok 2020 ponecháva odhad rastu zamestnanosti bez zmeny na úrovni 1 %. Miera nezamestnanosti by mala klesať postupne v tomto roku na 6,8 %, v budúcom roku na 6,3 % a v roku 2020 na 5,8 %.

Výrazne rýchlejšie by mali v slovenskej ekonomike rásť aj mzdy. NBS totiž navýšila odhad rastu priemernej nominálnej mzdy pre tento rok o 0,4 percentuálneho bodu na 6,2 %, pre budúci rok o 1,1 percentuálneho bodu na 6,9 % a pre rok 2020 o 0,9 percentuálneho bodu na 6,5 %. Priemerná reálna mzda by tak mala podľa prognózy centrálnej banky v tomto roku stúpnuť o 3,5 %, v budúcom roku o 4 % a v roku 2020 o 3,9 %. Znamená to navýšenie odhadu o 0,4 percentuálneho bodu v tomto roku, o 0,7 percentuálneho bodu v budúcom roku, resp. o 0,8 percentuálneho bodu v roku 2020.