Imrecze sa vzdáva vedenia finančnej správy, odmieta politické boje

dnes 14:46 -

Svoj odchod zdôvodnil tým, že nechce škodiť finančnej správe, rozhodnutie odísť urobil dnes. "Moje rozhodnutie súvisí s jednou jedinou vecou, že finančná správa je neustále zaťahovaná do politického boja. Ja politik nie som, nemám nástroje, aby som sa bránil proti politickej demagógii, ale hlavne to škodí inštitúcii a zamestnancom," zdôvodnil Imrecze. Tvrdí, že na svoju prácu potrebujú zamestnanci pokoj. "My sme od roku 2012 prešli vo finančnej správe fatálnymi krízami. Ja som ju našiel rozvrátenú, s nefunkčnými informačnými systémami. Nám sa to podarilo skonsolidovať, eliminovali sme podvody na nadmerných odpočtoch a znížili daňovú medzeru na DPH. Toto nikoho v politickom boji nezaujíma. To je dôvod prečo som sa rozhodol odstúpiť," doplnil Imrecze.

Ešte predtým však poslancov informoval, že Slovensko nemá povinnosť zaplatiť sumu 300 miliónov eur a bude sa brániť súdnou cestou, aby v kauze možných colných podvodov nezaplatilo ani euro.



Európsky úrad boja proti podvodom (OLAF) pri svojom vyšetrovaní dovozu textilu a obuvi z Číny do EÚ odhalil colné podvody v celkovej hodnote 2,2 miliardy eur. Z toho približne 300 miliónov eur sa týka tovaru vstupujúceho do EÚ cez Slovensko. Imrecze o tejto problematike diskutoval napríklad s Gréckom, tiež uviedol, že problém s vyšetrovaním OLAF-u majú viaceré krajiny, lebo kalkulácia priemernej ceny tovarov pri preclievaní nie je právne "ustojiteľná". "Slovensko sa bude brániť maximálnym spôsobom, aby nezaplatilo ani euro a bude sa brániť súdnou cestou," uviedol Imrecze.



O preclievaní rokovali daniari s Veľkou Britániou, ktorá podľa Imreczeho slov "ide na to oveľa agresívnejšie a s OLAF-om ani nekomunikuje". "Takže to nie je problém SR. To je problém viacerých krajín a Európska komisia bude čeliť tlaku z týchto viacerých krajín, pretože kalkulácia priemernej ceny nie je právne ustojiteľná a nezodpovedá to zákonom súvisiacim so stanovením ceny podľa colnej nomenklatúry," podotkol Imrecze.



Opozícii však Imreczeho vysvetlenia v tejto kauze nestačili. Poslanec Miroslav Beblavý (nezaradený) tvrdí, že colné podvody na Slovensku sa opäť rozbehli od leta minulého roka. Tvrdí to na základe dát Eurostatu, podľa ktorých prudko klesli priemerné deklarované ceny textilu a prudko stúpli jeho objemy.



Imrecze dáta nespochybnil, ale uviedol, že finančná správa pracuje s colnou nomenklatúrou, teda s inými dátami ako Beblavý. Poslanec OĽaNO Eduard Heger sa zase zaujímal o priemerné ceny textilu a o to, ako konala finančná správa pri samotnom colnom konaní.



Podľa Jozefa Rajtára (SaS) sú colné podvody výsledkom práce organizovaných zločineckých skupín. Naznačil, že za vysokými podhodnotenými dovozmi môže byť exzamestnanec finančnej správy Daniel Čech, ktorý mal v minulosti pracovať práve v obchode s čínskym tovarom. "Organizovaná zločinecká skupina zariadi, kam tovar príde a ako sa preclí. O tomto hovorí správa OLAF-u, ktorý je vyšetrovací orgán. Doteraz ste nepodali trestné oznámenie, ani po prevalení tejto kauzy, aby to začala vyšetrovať prokuratúra," myslí si Rajtár.



Imrecze mu oponoval s tým, že ho označil za "politického demagóga". "Pán Rajtár strašne klame. Kde beriete mandát znevažovať a spochybňovať ľudí. Vy ste neprišli za jediným colníkom, aby ste zistili fakty, ako funguje colné konanie. Zaujíma vás len politická demagógia, ktorú prezentujete," adresoval Rajtárovi Imrecze. Okrem toho vyčíslil, že v súčasnosti je vedených 19 trestných konaní v celkovej hodnote 130 miliónov eur. "Väčšina z nich je prerušená, pretože dôkazné bremeno chýba," vysvetlil Imrecze.