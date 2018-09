Jeden z hlavných akcionárov Unileveru odmieta presun sídla firmy z Británie do Holandska

dnes 12:16 -

Spoločnosť Aviva Investors, ktorá je jedným z popredných akcionárov britsko-holandského výrobcu spotrebných tovarov Unilever, uviedla, že bude hlasovať proti plánu firmy presunúť hlavné sídlo do Holandska. Informoval o tom portál bbc.com. Tento krok by mohol donútiť britských akcionárov k predaju svojich akcií. Unilever chce presunúť svoje hlavné sídlo s cieľom zjednodušiť korporátnu štruktúru. Na realizáciu tohto plánu potrebuje 75 percent hlasov akcionárov.

V súčasnosti má Unilever dve hlavné sídla, v Londýne a Rotterdame, ale v marci oznámil, že chce mať iba jedno hlavné sídlo, a to v Holandsku. Unilever je jednou z najväčších firiem v rámci britského akciového indexu FTSE 100 s trhovou hodnotu zhruba 124 mld. libier (GBP). Avšak podľa britských pravidiel po realizácii navrhovanej zmeny by už nemohol byť zahrnutý do indexu FTSE 100. "Okrem toho, že je sklamaním vidieť odchod svetovej firmy, ako je Unilever z Veľkej Británie, zároveň to znamená, že dlhodobí britskí akcionári by mohli byť nútení k predaju svojich akcií," povedal pre BBC David Cumming, hlavný investičný riaditeľ pre akcie v spoločnosti Aviva Investors.

Podľa niektorých dohadov Unilever chce svoje hlavné sídlo presunúť v súvislosti s brexitom, čo firma popiera. Podľa denníka Financial Times viac ako pätina z 50 hlavných akcionárov Unileveru neoficiálne vyjadrila obavy v súvislosti s plánom presunu sídla. Podľa hovorcu Unileveru však firma verí, že súhlas akcionárov získa.