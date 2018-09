Peking môže narušiť dodávateľské reťazce amerických firiem, tvrdí bývalý minister

dnes 11:31 -

Čína môže narušiť dodávateľské reťazce amerických firiem, ktoré sa spoliehajú na lacné čínske tovary a komponenty. Vyhlásil to v nedeľu bývalý čínsky minister financií Lou Jiwei. Obmedzenie prístupu amerických firiem k potrebným čínskym tovarom by mohlo zvýšiť tlak na Washington a prispieť k ukončeniu obchodného sporu, dodal Lou, ktorý v súčasnosti riadi štátny fond sociálneho zabezpečenia.

Washington zastaví obchodnú vojnu iba vtedy, keď sám pocíti škody a USA by to malo presvedčiť, aby začali „seriózne rokovať“, povedal Lou, ktorého citoval v pondelok čínsky portál Sina.com. Na aké výrobky alebo odvetvia by sa mal Peking zamerať, portál nešpecifikoval.

Americká obchodná komora v Číne medzitým zverejnila výsledky prieskumu, podľa ktorého viac ako 52 % oslovených amerických firiem čelí v krajine prekážkam, akými sú spomalené colné procedúry alebo vystupňované kontroly zo strany rôznych úradov.