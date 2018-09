Nie je to obchodná vojna, ide skôr o budovanie politického a ekonomického vplyvu

Zdroj: CNBC

Rastúce obchodné prestrelky medzi USA a Čínou môžu tlačiť druhú najväčšiu ekonomiku na svete do pozíciie, aby viac popracovala na získaní ešte väčšieho svetového vplyvu. Tvrdí to ekonóm Eric Fishwick, šéf ekonomického výskumu v spoločnosti CLSA. "Mohlo by to mať za následok aj urýchlenie pokusov Číny byť sebestačnými v čoraz väčšom spektre high-tech produktov. A určite to povzbudí Čínu v jej úsilí čoraz viac prenikať do politickej a ekonomickej sféry vplyvu," povedal Fishwick s odkazom na kampaň Jedno pásmo, jedna cesta, čo je infraštruktúrny a investičný program, ktorý sa v širokej miere vníma ako pokus Číny vybudovať masívnu, mnohonárodnú zónu ekonomického a politického vplyvu, s centrom v Pekingu.





V rámci hospodárskeho rozvoja sa Čína postupne dostáva k špičkovým priemyselným odvetviam. Plán Made in China 2025 má za cieľ vytvoriť kapacity výroby v oblastiach ako je robotika a elektrické vozidlá. Cieľom stratégie je presunúť krajinu mimo rámec výroby a exportu základného tovaru, ako je odev a spotrebná elektronika.

Podľa Fishwicka zohrávala pri vzniku obchodnej vojny dôležitú úlohu politika. Čiastočne kvôli tomu, že USA znervózňuje rastúca moc Číny. "Je to v skutočnosti kvôli tomu, lebo Čína je ďalším geopolitickým a geoekonomickým súperom USA, a spojeným štátom, je to nepríjemné. Nie som presvedčený o tom, že by obidve strany boli ochotné pristúpiť ku kompromisu, pretože ide skôr o politickú otázku než o obchodné otázky," povedal pre CNBC.





Strach z obchodného napätia sa opäť zvýšil v piatok, keď americký prezident Donald Trump varoval, že je pripravený uložiť clo na ďalších čínsky tovar v hodnote 267 miliárd dolárov, okrem už spomínaných 200 miliárd dolárov, ktorými pohrozil dávnejšie. Obchodný prebytok Číny so Spojenými štátmi sa v auguste dosiahol nový rekord, aj keď rast vývozu z Číny mierne spomalil.