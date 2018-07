Novými súpravami by chcelo vedenie železnice znížiť meškanie rýchlikov

dnes 14:16 -

Vedenie Nemeckej dráhy (Deutsche Bahn, DB) zisťuje, či bude môcť použiť nové súpravy ICE4 na zníženie chronického meškania svojich diaľkových rýchlikov. Ich maximálna cestovná rýchlosť by sa mohla zvýšiť z doterajšieho limitu 250 na 265 km/h. V najnovšom vydaní o tom informuje spravodajský týždenník Der Spiegel.

Skrátenie jazdy medzi mestami by sa dalo využiť aj na to, aby rýchliky stáli v staniciach dlhšie než v súčasnosti.

Nemenovaná hovorkyňa železnice správu týždenníka pre agentúru DPA potvrdila. Štátny dopravný podnik sa znovu a znovu púšťa do boja s meškaním svojich diaľkových spojov. Predseda správnej rady DB Richard Lutz sa minulý týždeň vzdal cieľa dosiahnuť v tomto roku presnosť príchodu vlakov ICE do cieľových staníc 82 %. Ich príchod bude pod 80 %. V prvom polroku bola ich dochvíľnosť len 77,4 %.

Podľa definície DB o presnosti príchodu vlakov sa za taký pokladá, ak dorazí do cieľovej stanice s oneskorením najviac šesť minút.

Modernejších súprav ICE4 má Nemecká dráha ešte málo, ale do konca roka by ich mohla uviesť do prevádzky podstatne viac. Spiegel napísal, že zvýšenie cestovnej rýchlosti však nezávisí len od samotných súprav. Rovnako dôležitá je aj kvalita tratí.