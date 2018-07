Prevádzka zubačiek aj na tratiach TEŽ by mala mať ekonomický efekt

dnes 9:46 -

Možnosť zabezpečenia prevádzky nových ozubnicových vlakov nielen na Ozubnicovej železnici (OŽ) Štrba - Štrbské Pleso, ale aj na Tatranských elektrických železniciach (TEŽ) by mala priniesť ekonomický efekt. Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) to očakáva v súvislosti s plánovaným nákupom piatich ozubnicových elektrických jednotiek a jedného multifunkčného rušňa. Hybridný pohon im umožní premávať aj po tratiach TEŽ.

Národný osobný vlakový dopravca tvrdí, že ak by kúpil vozidlá iba na prevádzku Ozubnicovej železnice, z ekonomického hľadiska by to malo oproti zvolenému variantu negatívny dopad. Za dodávku nových vlakov do troch rokov predpokladá vynaložiť predbežne 39,5 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (47,4 mil. eur vrátane DPH). "Dôvodom zjednotenia prevádzky je najmä zrýchlenie prepravy a získanie tak konkurenčnej výhody oproti doprave po ceste. Zároveň dokážeme ponúknuť cestujúcim komfortnejšiu jazdu bez nutnosti prestupu," informoval agentúru SITA riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč. V súčasnosti je podľa neho aktuálna kapacita vlakov nedostatočná a cestujúci sa do vlakov mnohokrát ani nedostanú.

Modernizácia vozňového parku štátneho dopravcu je spojená súčasne s modernizáciou trate OŽ správcom infraštruktúry - Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR). "Po modernizácii bude mať táto trať unifikovaný profil ŽSR - TEŽ, preto počítame s prevádzkou nových vozidiel na tratiach OŽ aj TEŽ," uviedol Kováč. Súčasťou TEŽ sú trate Poprad - Starý Smokovec - Štrbské Pleso (29 km) a Starý Smokovec - Tatranská Lomnica (6 km), trať OŽ Štrba - Štrbské Pleso je dlhá 5 km. Na tratiach TEŽ a OŽ v celkovej dĺžke 40 km je 22 staníc a zastávok.

KDH kritizovalo predpokladanú cenu nákupu nových vlakov ako vysokú a tiež podmienky tendra. Výhrady má aj k prepojeniu ozubnicových vlakov s TEŽ. "Technické požiadavky a parametre vlaku pre ozubnicovú železnicu a električkovú trať bez ozubnicového pohonu sú úplne rozdielne. Ak dnes 15 kusov tatranských električiek, ktoré boli zakúpené v roku 2002, kapacitne nestačí, tak nech to ZSSK objektívne preukáže a v transparentnej súťaži obstará ďalšie," povedal podpredseda KDH Pavol Zajac. Takéto električky by podľa neho hlavne stáli oveľa menej ako plánované hybridné zubačky.

Vlaky na trati OŽ musia podľa Zajaca prekonávať pri menšej rýchlosti oveľa väčšie prevýšenie, aj s pomocou ozubnicovej dráhy a hnacieho ozubnicového kolesa, v porovnaní s traťami tatranských električiek. "Preto je nákup a použitie nových ozubnicových vlakov na tratiach TEŽ úplný ekonomický aj technický nezmysel. Pre ozubnicovú trať, ktorá má len 4,78 km, postačujú dva kusy prevádzkyschopných zubačiek a jedna v zálohe, tak ako je to aj dnes," dodal Zajac.

Zubačky boli vyrobené ešte v roku 1970 a podľa národného dopravcu sú už technicky zastarané, preto je potrebná ich výmena. Súčasná kapacita vlaku 124 miest sa v novom zvýši na 160 miest (90 na sedenie, 70 na státie). Päť nových vlakov spolu s vlakmi TEŽ zvýši ich celkový počet na dvadsať. ZSSK o zámere vyhlásiť verejné obstarávanie na dodávku nových vlakov informovala Ministerstvo dopravy a výstavby SR, ktoré podľa spoločnosti nevznieslo žiadne pripomienky. Lehota na predkladanie a otváranie ponúk v súťaži uplynula 23. júla.

"ZSSK je samostatný subjekt, ktorý koná samostatne. Je úlohou manažmentu ZSSK určiť si priority obnovy vozového parku," uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká s tým, že cenu za každý nákup v rezorte stanovuje súťaž na otvorenom trhu. Nové vozidlá podľa rezortu budú zodpovedať požiadavkám na prepravu na úzkorozchodných horských tratiach a budú vybavené modernými bezpečnostnými a informačnými systémami. Informačný systém pre cestujúcich bude v interiéri aj v exteriéri vozidla.

"Podstatným zlepšením je, že vďaka hybridnému pohonu budú nové vlaky obsluhovať cestujúcich bez nutnosti prestupu a zároveň sa zvýši kapacita vo vozňoch, čo je dôležité hlavne pri napojeniach na vlaky s veľkým počtom prestupujúcich," uviedla Ducká. Záujem o Vysoké Tatry sa každoročne zvyšuje. "Prestup v Štrbe je pre mnohých cestujúcich od Bratislavy, Trnavy, Trenčína a najmä Čiech výhodnejší než prestup v Poprade," dodala Ducká. Čas cestovania sa podľa nej skráti, keďže odpadne prestup v Štrbskom Plese.