Draghi: Je príliš skoro na to, aby sme hodnotili obchodnú dohodu Trump-EÚ

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 15:49 -

Zhoršenie obchodných vzťahov medzi USA a Európou pozorne sledujú nielen účastníci trhu, ale aj centrálna banka vo Frankfurte. Vyššie clá a obmedzenia zo strany USA by mohli v konečnom dôsledku poškodiť hospodárstvo eurozóny v čase, keď región konečne začal registrovať určitý pozitívny vývoj po kríze v roku 2011.

Prezident Donald Trump a Európska komisia v stredu uzavreli dohodu, ktorú mnohí v Európe privítali. Padli sľuby, že v nadchádzajúcich mesiacoch by sa malo popracovať na silnejších obchodných vzťahoch. Draghi pred novinármi povedal, že ECB "berie na vedomie " túto dohodu, ale "je príliš skoro na posúdenie skutočného obsahu," povedal. "Je to dobré znamenie, pretože v určitom zmysle dokazuje, že je ochota znova diskutovať o obchodných otázkach v multilaterálnom rámci," povedal centrálny bankár. Draghi ešte v marci varoval, keď sa Trump vyhrážal za zavedenie cla na oceľ a hliník z Európey, že "jednostranné rozhodnutia sú nebezpečné." "Nech už máte akékoľvek názory o obchode, sme presvedčení, že spory by sa mali prerokovať a riešiť v multilaterálnom rámci," povedal v tom čase Draghi.

Dnes na tlačovej konferencii Draghi oznámil, že eurozóna stále potrebuje významnejší stimul, napriek tomu, že minulý mesiac oznámil zrušenie programu kvantitatívneho uvoľňovania. "Pre podporu ďalšieho zvyšovania domácich cenových tlakov a vývoja celkovej inflácie v strednodobom horizonte je stále potrebný významný stimul menovej politiky," povedal Draghi. V júni centrálna banka načrtla plány na ukončenie masívneho programu nákupu dlhopisov v decembri a naznačila, že úrokové sadzby pravdepodobne zostanú na súčasných extrémne nízkych úrovniach až do leta 2019. Centrálnui bankári vo štvrtok zopakovali, že to je ich základný scenár, ktorý bude podliehať iba potenciálnym zmenám v závislosti od nadchádzajúcich údajov. Draghi napriek tomu poznamenal, že neistota okolo výhľadu inflácie sa znižuje.





Pred stretnutím obchodníci dúfali, že získajú informácie o tom, ako banka budereinvestovať hotovosť z aktuálneho programu nákupu dlhopisov. Draghi však počas tlačovej konferencie povedal, že o tom Rada guvernérov nerokovala. ECB vo vyhlásení včera uviedla, že reinvestícia bude prebiehať dlhší čas a začne až po ukončení programu nákupu aktív.

"Rada guvernérov má v úmysle opätovne investovať splátky istiny zo splatných cenných papierov nakúpených v rámci APP (program nákupu aktív) na dlhšie obdobie po ukončení nákupu čistých aktív a v každom prípade tak dlho, ako to bude potrebné," píše sa vo vyhlásení ECB.

Analytici tvrdia, že ECB úmyselne zmierňuje vyhliadky na zvýšenie sadzieb, až kým kvantitatívne uvoľnenie úplne neskončí. "Pri výhľade do polovice roku 2019 vidíme, že európska centrálna banka sa stáva rukojemníkom širšieho celosvetového vývoja, ktorý nemá pod kontrolou," uviedli analytici TS Lombard odvolávajúc sa na zmenu úrokových sadzieb v Spojených štátoch a obchodné vojny ako dva možné príklady.



Euro na zasadnutie ECB sprvu výraznejšie nereagovalo, pokles na páre s dolárom nastal až počas Draghiho tlačovej konferencie, kedy sa euro dostalo na 1,1685 USD.