Vranovská samospráva realizuje opravy ciest a chodníkov za vyše 200.000 eur

dnes 16:16 -

Vranovská samospráva realizuje v letných mesiacoch opravy ciest a chodníkov za vyše 200.000 eur, ktoré sú na tieto aktivity vyčlenené v rámci rozpočtu. Ide o deväť úsekov v meste. Podľa primátora Jána Ragana ich vyberali občania cez výbory mestských častí i poslancov.

Ide o aktivity, do ktorých podľa jeho ďalších slov investujú každý rok. Niektoré z úsekov sú priamo napojené na centrum mesta. S prácami začali na Pribinovej ulici. Aj táto časť v dĺžke približne 100 metrov smeruje do centra, kde aktuálne realizujú tretiu etapu rekonštrukcie.

Podľa primátora boli na tejto ulici chodníky v havarijnom stave, opravu si vyžiadala aj cesta. Jej úprava spôsobila aj výrez niekoľkých stromov. "Sú to lipy, ktoré tu rástli a svojimi koreňmi poškodzovali chodníky. Dohodli sme sa s umeleckou dielňou Roma Art Čičava, že im poskytneme tieto stromy, aby z nich urobili nejaké pekné výrobky," spomenul primátor s tým, že v tejto súvislosti majú v pláne aj náhradnú výsadbu, ktorú budú realizovať aj v iných lokalitách.

Úsek, ktorý sa napája na centrum mesta, je podľa Ragana aj pri Základnej škole Alexandra Dubčeka. Jednu časť tam realizovala súkromná firma, druhú robí mesto v súvislosti s rekonštrukciou centra. "Je tam ešte potrebné urobiť odbočovací pruh, ktorý v rámci týchto úsekov zrealizujeme jednak kvôli riešeniu dopravnej situácie, bezpečnosti, ale aj pre celkový estetický dojem," doplnil.

Opravy budú prebiehať aj v ostatných častiach mesta, a to v rodinnej oblasti, na Sídlisku I a II, ale aj v Čemernom. "Rozložili sme tieto jednotlivé úseky tak, aby v každej časti mesta sme to najnevyhnutnejšie zrealizovali," povedal Ragan. Predpokladané ukončenie prác je naplánované do konca septembra.

V meste majú okrem týchto úprav naplánovanú aj mimoriadnu rekonštrukciu, na ktorú si samospráva vzala úver vyše 1,2 milióna eur. S prácami na tejto investičnej akcii by mali začať v auguste.