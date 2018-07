Štát zaplatí za podporu a licencie systémov SAP na troch ministerstvách na tri roky vyše 23 mil. eur

dnes 15:46 -

Štát zaplatí za podporu a licencie pre informačné systémy SAP na troch ministerstvách na tri roky 23,4 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. Vyplýva to z oznámenia o zadaní zákazky v úradnom vestníku Európskej únie, podľa ktorého ministerstvo financií ako obstarávateľ pridelilo zákazku spoločnosti SAP Slovensko priamo. Ide totiž o služby, ktoré na Slovensku poskytuje výhradne spoločnosť SAP Slovensko.

Ministerstvo financií pritom služby podpory SAP Premium Support For Lagre Enterprises (PSLE a Premium Engagement (PE) a dodanie licencií SAP na obdobie od 1. júla tohto roka do 30. júna 2021 obstarávalo okrem samotného rezortu financií aj pre ministerstvo vnútra a ministerstvo školstva. Zmluvu so spoločnosťou SAP Slovensko ministerstvo uzavrelo 26. júna tohto roku.