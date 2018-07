Korupcia, podplácanie: Bývalý najbohatší muž Brazílie je odsúdený na 30 rokov väzenia

Zdroj: nytimes

Eike Batista, ropný a ťažobný magnát, ktorý ešte pred niekoľkými rokmi chcel využiť svoje obrovské bohatstvo na naštartovanie brazílskeho rastu, by mal ísť na 30 rokov do väzenia. Raketový vzostup a dramatický pád odzrkadľuje posledné desaťročie v Brazílii a jej korupčná škandály známe ako Lava Jato alebo Car Wash. Federálny sudca Marcelo Bretas odsúdil Batista za podplácanie Sérgiu Cabrala, guvernéra Rio de Janeiro, kvôli verejným zákazkám.

Sudca Bretas odsúdil aj Cabrala, za niekoľko ďalších prípadov korupcie, na 22 rokov väzenia, pričom jeho trest odňatia slobody súhrne dosiahol viac ako 120 rokov.

V 119-stranovom spise vysvetľujúcom rozsudok, sudca Bretas upozorňuje na to, že Batista je verejný činiteľ, preto sú jeho zločiny o to horšie. Batista bol "podnikateľ známy práve vďaka svojim protizákonným, praktikám, ktoré mali potenciál kontaminovať podnikateľské prostredie a povesť brazílskych podnikateľov", píše sudca. Zločiny, podľa neho vytvorili "hlboké jazvy v dôvere investorov a podnikateľov, ktorí nedávno považovali Brazíliu za dobrú investičnú možnosť."

Batista je možno najvýznamnejším obchodníkom odsúdeným v škandále Car Wash, ktorý sa podpísal pod politickú kariéru niekoľkých vysokopostavených osobností vrátane bývalého prezidenta Luiza Inácio Lula da Silva.

Fernando Martins, právny zástupca Batistu uviedol, že očakáva, že jeho klient zostane na slobode, kým sa odsúdený odvolá. Ľudia odsúdení za trestné činy v Brazílii často môžu zostať na slobode až dovtedy, kým ich rozsudok a trest nebudú preskúmané odvolacím súdom.

Batista svoje podnikanie začal v oblasti ťažby keď mal 20 rokov. Postupne, ako rástlo jeho bohatstvo, stal sa z neho mimoriadne neúnavný, ambiciózny a okázalý miliardár v Južnej Amerike, kde bohaté rodiny nemajú potrebu ukazovať svoj majetok takýmto spôsobom. "Chcem pomôcť celej generácii Brazílčanov, aby boli hrdí," povedal v rozhovore v roku 2007. "Som bohatý, to áno, ale za to vďačím sám sebe. Nikomu som nič neukradol, len sa majetkom prezentujem, a to brutálnym spôsobom."





Vtedy Batista, ktorý riadil EBX Corporation, povedal investorom, že Brazília má exponenciálny rastový potenciál a považuje ju za najlepšiu možnosť pre tých, ktorí chcú inkasovať návratnosť. "Moja dostihová dráha je Brazília," povedal. "A Brazília má dnes bohatstvo, ktoré mala Amerika na prelome storočia."

V roku 2012 mal Batista podľa odhadov časopisu Forbes približne 30 miliárd dolárov, čím sa stal siedmym najbohatším mužom na svete. Počas vrcholu svojho vplyvu sa prezentoval ako filantropický šéf, ktorý sa zaviazal zlepšiť svoje domovské mesto Rio de Janeiro. Daroval automobily miestnej polícii, investoval do renovácie známeho hotela a vyčistil jazero, ktoré bolo považované za ústredie pre olympijské hry v roku 2016. Verejne sa zaviazal, že do roku 2015 preskočí mexického telekomunikačného magnáta Carlosa Slima ako najbohatšieho človeka na svete, ale jeho impérium sa začalo rozpadať.

Petrolejárna spoločnosť Batistu podala návrh na vyhlásenie konkurzu v roku 2013 po tom, ako jeho ropné polia produkovali už len zlomok toho, čo kedysi. To prinútilo investorov, aby vystúpili z niekoľkých jeho firiem. Jeho bohatstvo kleslo, keď brazílska ekonomika vstúpila do recesie v roku 2014 a federálni vyšetrovatelia začali odhaľovať rozsiahlu korupčnú sieť, čo ochromili niekoľko špičkových spoločností v krajine.

61-ročného Batistu obvinili z prania špinavých peňazí a korupcie koncom januára 2017, v čase kedď sa zdržiaval v Spojených štátoch. Domov sa vrátil, pričom novinárom povedal, že dobrovoľne "aby odpovedal na otázky súdu, čo je jeho povinnosť." Dnes je Batista symbolom Brazílie zápasiacou s vážnymi hospodárskymi problémami a s rozsiahlou korupciou.