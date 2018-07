NBS rozhodla o zvýšení miery proticyklického kapitálového vankúša

dnes 12:16 -

Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom utorkovom zasadnutí rozhodla o zvýšení miery proticyklického kapitálového vankúša na úroveň 1,50 % s účinnosťou od 1. augusta 2019. Hlavným dôvodom je zvýšenie odolnosti bankového sektora v čase pokračujúceho nadmerného rastu úverov. Informovala o tom centrálna banka prostredníctvom tlačovej správy.

Miera proticyklického kapitálového vankúša pre domáce expozície je od 1. augusta 2017 do 31. júla 2018 na úrovni 0,50 %. Od 1. augusta 2018 do 31. júla 2019 bude miera proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 1,25 %. A spomínaná úroveň 1,50 % vstúpi do platnosti od 1. augusta 2019.

Proticyklický kapitálový vankúš je dôležitou súčasťou politiky obozretnosti na makroúrovni. Jeho cieľom je v čase ekonomického rastu zabezpečiť vytvorenie kapitálového vankúša dostatočného pre absorbovanie strát v čase stresu.