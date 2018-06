Bezkontaktné platby sú len začiatok: Technológia, ktorá vám otvorí dvere

Zdroj: mobilemarketer;QZ

Foto: SITA/AP

dnes 0:39 -

Vďaka technológii NFC, čo je metóda prenosu údajov v blízkom poli a komunikáciu medzi zariadeniami bez pripojenia na internet, si zamestnanci v areáli spoločnosti Apple v Cupertino v Kalifornii, dokážu odomknúť pomocou svojich telefónov dvere do kancelárií. Očakáva sa, že Apple ohlási uvedenie podobnej aplikácie do komerčnej praxe už budúci mesiac. Rozhodnutie by pravdepodobne znamenalo, že miera rozšírenia NFC sa značne urýchli. V minulosti sa už ukázalo, že ak sa Apple snažil o zmenu štandardov (ako napríklad opustenie od CD mechaniky v notebookoch od roku 2009), celé odvetvie malo tendenciu firmu nasledovať.





Spoločnosť Apple, najhodnotnejšia spoločnosť na svete s trhovou kapitalizáciou vo výške 812 miliárd dolárov, je neustále pod drobnohľadom kvôli technologickému pokroku. Mnohé z realizovaných krokov nakoniec nedosiahli vysoké očakávania zo strany spotrebiteľov. So službou Apple Pay prišla na jeseň v roku 2014 ako jedna z prvých platobných schém založených na NFC v rámci mobilnej platformy. Ani o takmer tri roky si však tieto mobilné platby obchodníci ani vlastníci smartfónov neobľúbili. Len 13 % používateľov iPhonov si platobnú službu aktivovalo.



Spoločnosť Apple však odvtedy aktualizovala svoj operačný systém iOS a umožnila vývojárom aplikácií prístup k čipom NFC v telefónoch pre nové funkcie založené na polohe. To by znamenalo nespočetné množstvo aplikácií. Používateľ telefónu tak môže svoje zariadenie vytiahnuť pred čokoľvek označkované tagom. Môže to byť tovar v regáloch, alebo aj značka na plagáte. Okrem informácií sa v reálnom čase sa dokážu preniesť zľavové kupóny, reklama, alebo dokončiť platobná transakcia. "Vaša aplikácia môže poskytnúť používateľom informácie o produktoch, ktoré nájdu v obchode, alebo o exponátoch, ktoré navštívia v múzeu, iPhony môžu v niektorých mestách nahradiť kľúče na hoteloch, alebo hromadné cestovné lístky v MHD,“ píše Apple vývojárom pri vysvetľovaní toho, ako môžu NFC využiť.

Dobrý príkladom možností je komunikácia medzi Apple Watch s vybranými zariadeniami vo fitnescentrách vybavenými NFC. Ďalším krokom, ktorého oznámenie sa očakáva budúci mesiac, je zmena v čipu, ktorá umožní prostredníctvom telefónov iPhone a technológie NFC odomknutie inteligentných zámkov.

O tom sa už ale hovorí roky. Už v 2014 analytici predpovedali, že čipy NFC pre iPhone 6 budú nakoniec použité na oveľa viac ako len platby. Tvrdili, že čipy dokážu zvládať celý rad funkcií, od overovania totožnosti po "diaľkové ovládanie vášho domova". NFC potrebuje rozsiahle, takmer súčasné akceptovanie zákazníkmi a firmami, ako aj rozmiestnenie terminálov, ktoré dokážu čítať čipy. Takže zatiaľ jediné úspechy boli zaznamenané v riadenom prostredí, ako sú verejné dopravné systémy. Je samozrejmé, že možnosti sú dnes oveľa širšie a postupne sa NFC dostáva do stredobodu záujmu. Skúsenosti s NFC pre iPhone by mohlo zvýšiť celkový trh s NFC tagmi, ktoré sa už niekoľko rokov objavujú, ale zdá sa, že nikoho nezaujímajú.







Platobní operátori štandardizovali svoje zariadenia NFC a zvyšok technologického ekosystému ho začalo podporovať. Prelom v rámci NFC prišiel v čase, kedy výrobcovia telefónov začali hromadne integrovať čipy NFC do svojich mobilných zariadení. Počet telefónov s technológiou NFC dosiahol v roku 2015 1 miliardu, za krátky čas sa zdvojnásobil. Dnes všetci výrobcovia z prvej desiatky najväčších výrobcov predávajú zariadenia s podporou NFC a čoskoro sa táto skratka bude spájať s ďalším štandardným senzorom. Spoločnosť Apple má podiel na celosvetovom trhu s inteligentnými telefónmi 15 % ale disponuje vernou základňou používateľov, ktorí ocenia ďalšie funkcie. Práve lojalita sa ukázala ako silná zbraň. Mobilný telefón by sa v bodovom systéme dal využiť ako vernostná karta. Zatiaľ čo mnohých spotrebiteľov by pri nákupe zaujala možnosť získať v reálnom čase zľavu, alebo personalizovanú reklamu, iní môžu vnímať tento druh komunikačného kanála ako ďalšie nepríjemné otravovanie.