Aj vďaka maďarskej strane nemá Štúrovo problém s nezamestnanosťou

Dcérska spoločnosť španielskej firmy Funderia Condals, S. A., spoločnosť SKC Foundry s. r. o., plánuje zdvojnásobiť výrobu v priemyselnej zóne v Štúrove. So zvýšením produkcie súvisí aj nárast počtu zamestnancov v zlievarni. "Ide o vyše sto pracovných miest," povedal primátor Štúrova Eugen Szabó. Podľa jeho slov je investícia firmy, ktorá prišla do Štúrova pred jeden a pol rokom, jedna z najväčších v posledných rokoch.

"Záujem investorov o podnikanie v našom meste evidujeme, my im však nevieme ponúknuť priemyselný park, ten je v súkromných rukách. Napriek tomu sa aktívne usilujeme vzbudiť záujem investorov o naše mesto," povedal Szabó.

Podľa neho Štúrovo v súčasnosti nemá problém s vysokou nezamestnanosťou. "Situácia je pomerne dobrá, obrovský vplyv má aj maďarská strana. Veľa našich ľudí dochádza za prácou do Maďarska, či už do Suzuki, alebo do iných závodov, takže z tohto pohľadu sa cítime celkom komfortne," zhodnotil primátor. Oficiálne výsledky miery nezamestnanosti sú podľa jeho slov udávané za celý okres Nové Zámky, čo je vzhľadom na veľkosť okresu skreslené číslo.

"Podľa našich odhadov sa nezamestnanosť v našom meste pohybuje štyri až päť percent nad okresných priemerom, takže sme niekde na úrovni sedem až osem percent," tvrdí Szabó.