V neistých časoch vyhľadávajú investori alternatívne investície

Finančnými trhmi hýbu v súčasnosti aktuálne geopolitické udalosti, medzi ktoré patria napríklad napäté obchodné vzťahy medzi USA a Čínou či neisté podmienky odchodu Veľkej Británie z Európskej únie (EÚ). Analytici poukazujú na to, že investori z obavy, aby neprišli o svoje úspory, vyhľadávajú alternatívne investície.

Alternatívne investície sú napríklad realitné a infraštruktúrne projekty, poľnohospodárske komodity, energetika, ale aj umelecké predmety, víno, hodinky, šperky či filatelistické cennosti. "Vďaka alternatívnym investíciám je portfólio investorov výnosnejšie a stabilnejšie. Ak je navyše správne diverzifikované, môže v prípade klesajúcich trhov dosahovať kladné zhodnotenie. Bonusom pre investora je oslobodenie výnosov od dane z príjmov fyzických osôb po roku od nákupu," zdôraznil Andrej Rajčány, riaditeľ portfólio manažmentu z Across Private Investments.

Ekonómovia však upozorňujú, že alternatívne investície vytvárajú len doplnok investičného portfólia, ktoré je tvorené prevažne z finančných nástrojov. "Pokiaľ by bolo portfólio zložené výhradne z dlhopisov, jeho výnos by sa na základe vývoja za posledných 15 rokov pohyboval na úrovni 4,2 % s ročnou rozkolísanosťou 5,6 %. Čisto akciové portfólio by prinieslo 8,8 % s volatilitou 14,8 %. Ak by sme však portfólio skombinovali v pomere 70 % dlhopisov, 15 % akcií a 15 % alternatívnych investícií, dosiahneme očakávania väčšiny investorov. Výnos je vyšší než v prípade dlhopisového portfólia, a to na úrovni 5,4 %, pri volatilite len 5,9 %. Takéto portfólio zaznamenáva solídne úrovne maximálneho poklesu a veľmi rýchle zotavenie," vysvetlil Rajčány.

Analytici zároveň poukázali na to, že investície charakterizované citovou previazanosťou či potešením z luxusu už nie sú len o spoločenskej prestíži, ale často sú aj profitabilné. Reálne aktíva totiž môžu byť solídnym uchovávateľom hodnôt, keď klesá hodnota ničím nekrytých papierových peňazí.