Volvo už do nových modelov nebude montovať naftové motory

dnes 13:31 -

Zánik dieselových motorov v Európe, na ich hlavnom trhu, sa blíži rýchlejšie, ako sa čakalo. Najnovšie švédska automobilka Volvo vyhlásila, že naftový motor už nebude montovať do novej generácie sedanu S60 a sústredí sa na elektrifikáciu svojich modelov. Upravený sedan strednej veľkosti S60, ktorý automobilka plánuje predstaviť v najbližších týždňoch, sa stane prvým modelom Volvo bez naftovej varianty. Uviedla to firma so sídlom v Göteborgu vo svojom vyhlásení.

Aj japonské automobilky Toyota Motor a Nissan Motor sa rozhodli postupne vyradiť dieselové modely z výroby pre klesajúci dopyt. Volvo však zaznamenalo aj v minulom roku rast predaja dieselov v Európe, a to až o 70 %.

"Naša budúcnosť je elektrická a nebudeme ďalej vyvíjať novú generáciu dieselových motorov," uviedol generálny riaditeľ Volva Hakan Samuelsson. Dodal, že automobilka bude postupne vyraďovať autá so spaľovacími motormi a chce smerovať k úplnej elektrifikácii.

Dopyt spotrebiteľov po dieselových vozidlách klesol po vypuknutí emisného škandálu nemeckého koncernu Volkswagen (VW) v septembri 2015. Vyšlo totiž najavo, že podvádzal pri emisných testoch dieselových modelov, ktoré v skutočnosti produkovali viac škodlivých exhalátov. To vyvolalo obavy, že aj ďalší producenti naftových vozidiel klamú.

Nemecké firmy sľúbili nové technológie, ktoré povedú k redukcii exhalátov a splneniu ambicióznych cieľov Európskej únie v rámci znižovania emisií oxidu uhličitého (CO2). Nadnárodný koncern Fiat Chrysler Automobiles zase oznámil, že po roku 2022 prestane ponúkať dieselové verzie svojich značiek Alfa Romeo, Fiat, Jeep a Maserati. Generálny riaditeľ Sergio Marchionne uviedol, že považuje hybridné vozidlá za spôsob, ako splniť ciele na zníženie emisií CO2 a nepočíta už s predajom dieselov.

Približne 44 % vozidiel predaných v západnej Európe v minulom roku malo dieselové motory. To je podľa údajov Európskeho združenia výrobcov automobilov pokles v porovnaní s 56 % v roku 2011.

Automobilku Volvo vlastní čínska spoločnosťou Zhejiang Geely Holding Group, ktorá už oznámila, že má v pláne ponúkať iba hybridné alebo úplné elektrické motory pri každom novom modeli od roku 2019. V domovskej krajine Volva, vo Švédsku, budú môcť radnice zakázať vjazd starším dieselovým vozidlám do niektorých oblastí od roku 2020. Aj iné európske mestá, napríklad Paríž, majú podobné plány.