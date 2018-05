Vedenie Rothschild & Co prevzala siedma generácia klanu

dnes 11:16 -

V bankovom dome Rothschild & Co sa kormidla ujala nová generácia. Na valnom zhromaždení akcionárov bol do čela banky zvolený 37-ročný Alexandre de Rothschild, ktorý vymení svojho otca Davida de Rothschild. Ten prevezme najvyššiu funkciu v dozornej rade.

Investičná banka Rothschild & Co vznikla v roku 2003 z fúzie francúzskej a britskej vetvy finančníckej dynastie. Jej história sa však datuje už 200 rokov do minulosti a Alexandre je už siedmou Rothschildovskou generáciou. Zmena vo vedení sa pripravuje dlho, nový šéf už bol zástupcom svojho otca. Rothschild & Co v roku 2017 vykázal tržby 1,9 miliardy eur a tržby 247 miliónov eur.

Rodinná história sa začala písať vo Frankfurte nad Mohanom, kde obchodník s mincami Amschel Rothschild koncom 18. storočia začal ponúkať úvery. Štyroch z piatich synov poslal do Londýna, Paríža, Viedne a Neapola a spolu vytvorili historicky prvú nadnárodnú finančnú spoločnosť, ktorá sa stala najvýznamnejšou bankou 19. storočia. V súčasnosti existuje aj ďalšia rodinná vetva - švajčiarska banka Edmonda de Rothschilda.