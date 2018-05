Šéf ECB M. Draghi požaduje nový fiškálny nástroj na boj s krízami v eurozóne

dnes 16:01 -

Šéf Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi požaduje vytvorenie nového spoločného fiškálneho nástroja na boj s krízami v eurozóne.

Eurozóna podľa Draghiho potrebuje nový spoločný fiškálny nástroj, ak chce zabezpečiť, aby jej členské krajiny neroztrhali budúce ekonomické šoky. "Potrebujeme dodatočný fiškálny nástroj, aby sme zachovali konvergenciu počas veľkých šokov bez toho, aby sme museli nadmerne zaťažovať menovú politiku." Dodal, že by to bola ďalšia úroveň stabilizácie, ktorá by podporila dôveru v rámci národných politík.