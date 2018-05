Spoločnosť Eurowings bude z Košíc pravidelne lietať aj do Mníchova

dnes 18:01 -

Košice dostanú nové pravidelné letecké spojenie. Spoločnosť Eurowings, ktorá patrí do skupiny Lufthansa, totiž ohlásila, že od jesene tohto roka spojí Košice s Mníchovom. Pôjde tak o druhú pravidelnú leteckú linku spoločnosti Eurowings na Slovensku po tom, čo len koncom apríla ohlásila prevádzkovanie letov medzi Košicami a Düsseldorfom.

Prvý let z Košíc na druhé najväčšie nemecké letisko v Mníchove pritom Eurowings avizuje rovnako, ako v prípade linky do Düsseldorfu, na nedeľu 28. októbra 2018. Linka bude prevádzkovaná dvakrát týždenne, a to v piatok a v nedeľu, lietadlom typu Airbus A320 s kapacitou 174 sedadiel. Letenky sú už dostupné na internetovej stránke dopravcu.

Už oznámené lety z Košíc do Düsseldorfu bude nemecká spoločnosť Eurowings prevádzkovať štyrikrát týždenne v pondelok, stredu, piatok a v nedeľu. Na tejto linke bude využívať lietadlo typu Q400.