Zavedenie stropu pre dôchodkový vek zhorší udržateľnosť verejných financií

Zavedenie dôchodkového stropu na Slovensku zhorší dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Toto opatrenie by sa navyše prejavilo až po roku 2038. Dotýkalo by sa tak ľudí narodených v roku 1974 a neskôr. Konštatuje to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ), podľa ktorej táto problematika nie je "témou dnešných dní, dokonca ani desaťročia".

Predseda Smeru-SD Robert Fico ohlásil, že poslanci na júnovú schôdzu parlamentu predložia návrh ústavného zákona na zastropovanie dôchodkového veku s tým, že podľa neho by táto hranica nemala byť nad 65 rokov. RRZ však upozorňuje na viaceré riziká. V porovnaní so súčasným nastavením dôchodkového systému bude navrhované opatrenie po roku 2038 viesť k postupnému zvýšeniu počtu poberateľov dôchodkových dávok. "Keďže výška priznaného dôchodku priamo závisí od obdobia dôchodkového poistenia, menší počet odpracovaných rokov v porovnaní so súčasným systémom zníži výšku budúcich priznávaných dôchodkov z priebežného systému o 3,9 % v roku 2050 a o približne 7,6 % v roku 2066," upozornila rada. Negatívne vplyvy možno očakávať aj v prípade výšky budúcich dôchodkov z druhého piliera.

Rozpočtová rada upozorňuje aj na riziko spomalenia ekonomického rastu cez trvalú stratu ľudí, ktorí by sa vďaka zlepšujúcemu sa zdravotnému stavu a vyššej dĺžke života vedeli naďalej uplatniť na trhu práce. Spomalenie by mohlo predstavovať 0,2 až 0,3 percentuálneho bodu. V roku 2066 by tak hrubý domáci produkt bol nižší o 6,2 %.

Negatívom môže byť aj prehĺbenie deficitu dôchodkového systému a negatívny vplyv tento krok môže mať aj na saldo verejnej správy. "V rokoch 2038 až 2066 vzrastie negatívny vplyv na saldo postupne na 1,1 % HDP ročne. Dôjde aj k nárastu dlhu verejnej správy o 22,5 % HDP v roku 2066," upozornila rozpočtová rada.

Celkovo podľa RRZ zastropovanie dôchodkového veku zhoršuje dlhodobú udržateľnosť verejných financií. "Na kompenzovanie tohto vplyvu bude potrebné nájsť dodatočné trvalé úspory vo výdavkoch, a to minimálne vo výške 0,3 % HDP," dodala RRZ.