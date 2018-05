Z čoho majú bankári skutočne strach, ale dobre to maskujú

Zdroj: QZ

Foto: YT/FOX;bloomberg;RTLZ;getty;TASR/AP

dnes 0:37 -

Veteráni z Wall Street sa v týchto dňoch menej obávajú, že by im malé začínajúce podniky mohli siahnuť na ich podnikanie, ale hovoria, že sú obozretní pokiaľ ide o veľké technologické firmy. Spoločnosť Amazon, ktorej služba Apple Pay spolupracuje s veľkými bankami, sa v minulom roku spomenula viac ako 160 krát počas konferenčných hovorov zástupcov finančného priemyslu. Podľa údajov zostavených spoločnosťou Sentieo je to takmer trojnásobok z roku 2016. Čínsky technologický gigant Alibaba sa začína spomínať ešte intenzívnejšie.

Greg Braca, šéf skupiny pre americký retail v kanadskej TD Bank, zachytil prevládajúcu náladu vo výzve z 27. marca. „Ak bude regulačné prostredie naďalej poľavovať, budeme svedkami toho, ako jeden z týchto veľmi veľkých, veľmi likvidných účastníkov, ako je Amazon, Facebookov alebo niekto podobný, ​​môže zásadne zmeniť pravidlá hry. Neobávam sa toľko o fintech v absolútnom ponímaní, než ak by sme o tom hovorili pred rokom, či dvoma.“





Thomas Kelleher, prezident Morgan Stanley, povedal 20. marca, že z technologických firiem strach nemá. Aj keď... „Často počúvam, že by sme mali rozlišovať medzi tými, ktorí hovoria o technológii ako nákladoch, a tými, ktorí hovoria o technológii ako o príležitosti. Ak sa pozriete na spektrum nášho podnikania, na maloobchodnom konci spektra nájdeme riadenie bohatstva, ktoré je zjavne veľmi náchylné na narušenie, však? Najväčší fond peňažného trhu na svete je jedným z fondov Alibaby, že? Nemyslím si, že by sa banky obávali, že niečo také nastane.“





Generálny riaditeľ JPMorgan, Jamie Dimon, 27. februára oznámil, že banka analyzovala technologickú hrozbu a uisťuje, že "myslí na túto skutočne zložitú vec." Krátko po tejto výzve sa ukázalo, že JPMorgan a Amazon spoločne rokujú o možnosti ponúknuť službu bežného účtu. Banka urobí všetko, čo je potrebné na to, aby konkurovala technickým firmám, povedal vtedy Dimon. „WeChat sme začali ako komunikátor, ale pridali sme nakupovanie a platby... A teraz je to jeden z najväčších platobných mechanizmov. S Paytm to bolo to isté. Nie je dôvod si myslieť, že ten, kto ovládne telefón, čo môže predchádzať súboj všetkých čias, ako keby dominoval všetkým týmto službám. Ale každý chce byť na tomto mieste, jedinom mieste, kam sa zákazník vyberie. A či to bude jedno miesto alebo nie, neviem. Analyzujeme ich všetky. A to do takej miery, do akej môžeme pridať služby, ktoré dávajú zmysel, aby uľahčili klientovi život. Mohli by sme vytvoriť vlastný chat, alebo vlastný Facebook. Mohli by sme si kúpiť Itopiu. Naozaj si nerobím dobrý deň. Ale my to nechceme. No vytvoríme čokoľvek, čo budeme musieť vybudovať, aby sme zostali konkurencieschopní.“





Niektorí vedúci predstavitelia bánk tvrdia, že spotrebitelia očakávajú, že ich aplikácie a webové stránky by mali byť rovnaké ako tie, ktorými sa prezentujú technologické firmy. Tu je vyjadrenie Ralpha Hamersa, generálneho riaditeľa ING v Amsterdame z 23. apríla. „Zákazníci očakávajú, že služby bánk budú prinajmenšom na úrovni služieb, ktoré získavajú od spoločnosti Google a všetkých tých celosvetových technologických platforiem, ako je Amazon, WeChat alebo Alibaba. Takže očakávajú úroveň služieb, ktorá je personalizovaná, okamžite dostupná, relevantná a bezproblémová. Stačí kliknúť a dostanete to, čo potrebujete. To je to, čo zákazníci hľadajú. To znamená, že bankové produQZkty sa stali komoditou, ktorú už nikdy viac nevynikne. A tí istí zákazníci očakávajú rovnakú úroveň služieb od Facebooku. Facebook je rovnaký v každej krajine, Uber je rovnaký v každej krajine. Naši zákazníci očakávajú rovnaké služby od ING v každej krajine, v rôznych jazykoch."

Na efekt Amazon vo finančnom sektore sa spýtali Briana Moynihana, generálneho riaditeľa Bank of America. Ten sa 16. apríla, podobne ako iní, z jasnej odpovede vykrútil. Radšej hovoril o funkciách mobilného bankovníctva a digitálnej asistentke. „Táto mobilná platforma jednoducho neprešla do on-line platformy. Ide zhruba o miliardu dolárov, ktoré sa pravdepodobne za posledných šesť rokov preinvestovali. Takže bez ohľadu na to, kto na trh prichádza, je našou úlohou si byť viac istý a schopnejší než ktokoľvek iný, či už sú to konkurenti v tradičnom odvetví alebo noví konkurenti.“





Je tiež dôležité mať na pamäti, že konferenčné hovory medzi analytikmi a manažérmi bánk sú pomerne zdvorilostné záležitosti. Nepadajú trápne alebo nepríjemné otázky. Napríklad 26. apríla sa analytici nepýtali generálneho riaditeľa Barclays Jesa Staleyho na prísne pokarhanie, ktorého sa mu ušlo len niekoľko dní predtým od regulačných orgánov, po jeho neoprávnenom pokuse odhaliť totožnosť informátora. Naopak nedávne partnerstvo banky s PayPal, čo je niečo, čo manažéri Barclays chcú dostať na verejnosť, pretože naznačuje, že 122-ročná banka má koherentný plán pre svoju digitálnu budúcnosť, bolo spomenuté asi dvadsaťkrát.