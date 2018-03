Čína žiada USA, aby neotvárali Pandorinu skrinku, je pripravená bojovať do konca

dnes 9:46 -

Čína vyzvala Spojené štáty, aby ustúpili od plánovaných dovozných ciel. Tie by podľa nej mohli spustiť reťazovú reakciu s vážnymi dôsledkami pre svetový obchod. Zároveň varovala, že "Peking bude bojovať až do konca".

Hovorca čínskeho ministerstva obchodu Kao Feng nespresnil, ako by Čína mohla reagovať na americkým prezidentom Donaldom Trumpom navrhované dovozné clá na čínsky tovar v hodnote až 60 miliárd USD (48,39 miliardy eur), zopakoval však, že Čína na ochranu svojich obchodných záujmov "prijme adekvátne opatrenia".

"Trumpove plány sú flagrantným porušením pravidiel Svetovej obchodnej organizácie (WTO). USA by tak mohli otvoriť Pandorinu skrinku, spustiť reťazovú reakciu v oblasti kontroly dovozu, čo by sa negatívne odrazilo na obchode a raste svetovej ekonomiky," povedal Kao Feng, pričom varoval, že "Čína je pripravená bojovať až do konca".

Podľa čínskych médií by Peking mohol v rámci odvetných opatrení zasiahnuť viaceré americké sektory, od agrosektora cez automobilový priemysel, výrobu dopravných lietadiel a v prípade eskalácie sporu aj oblasť služieb. Najväčší podiel na dovoze Číny z USA majú dopravné lietadlá a s nimi súvisiace zariadenia, ďalej autá a z agrokomodít sója.

Čína trvá na tom, že neporušuje pravidlá svetového obchodu, napriek sťažnostiam Washingtonu, Európskej únie a zahraničných firiem, podľa ktorých Peking obmedzuje prístup na svoj trh a chráni tak domáce firmy pred konkurenciou.

Čo sa týka rokovaní medzi Pekingom a Washingtonom, Kao Feng zopakoval, že čínska vláda je otvorená diskusiám s USA, nepotvrdil však správy z médií, že takéto rozhovory sa už začali. Uviedol však, že Peking očakáva rozhovory rovnocenných partnerov a nebude akceptovať konzultácie pod nátlakom.

Denník The Wall Street Journal medzitým informoval, že Washington predložil Pekingu zoznam produktov a sektorov, pri ktorých žiada o väčšie otvorenie trhu. Ide najmä o autá, čipy a finančný sektor. Zdroje od amerických výrobcov čipov však pre agentúru Reuters uviedli, že tento priemysel o zvýšenie vývozu do Číny nežiadal. Skôr je to podľa nich o dotáciách a pravidlách v Číne.