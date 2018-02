Výhľad hospodárstva USA podľa šéfa Fed-u zostáva silný

dnes 17:31 -

Výhľad americkej ekonomiky podľa šéfa centrálnej banky USA Jeroma Powella "zostáva silný" napriek nedávnym turbulenciám na akciovom trhu. Powell v americkom Kongrese v utorok ďalej uviedol, že dobrá perspektíva ekonomického rastu a zamestnanosti umožnia americkému Federálnemu rezervnému systému (Fed) pokračovať v zvyšovaní kľúčových úrokových sadzieb postupným tempom. Fed zdvihol svoju hlavnú sadzbu trikrát vlani a signalizoval, že v tomto roku predpokladá jej ďalšie tri zvýšenia.

Powell nevyslovil obavy z toho, že by sa americká ekonomika začínala prehrievať. "Dobrá situácia na trhu práce by mala naďalej podporovať rast príjmov domácností a spotrebiteľských výdavkov, slušný ekonomický rast u našich obchodných partnerov by mal viesť k ďalšiemu posilneniu exportu USA a dobrá podnikateľská nálada a silný rast tržieb budú pravdepodobne naďalej podporovať podnikateľské investície," konštatoval Powell. Fed podľa jeho slov očakáva, že americká inflácia v tomto roku stúpne a potom sa stabilizuje zhruba na cielenej úrovni 2 percentá.