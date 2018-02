Deutsche Bank verejne oznámila začiatok sťahovania časti prevádzok z Londýna

dnes 16:46 -

Bankový "brexodus" sa blíži. Nemecká Deutsche Bank sa v stredu (21.2.) stala prvou veľkou bankou, ktorá verejne oznámila začiatok premiestnenia veľkoobchodnej klientskej divízie mimo územia Spojeného kráľovstva v reakcii na referendum o jeho odchode z Európskej únie (EÚ).

Banka so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom uviedla, že celý presun dokončí ešte tento rok, ak sa vyjednávači v Bruseli nedohodnú na prechodnom období, ktoré poskytne finančným inštitúciám viac času.

"Domnievame sa, že je rozumné začať tento proces teraz, keďže zostáva už menej ako 14 mesiacov do plánovaného odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie."

Generálny riaditeľ John Cryan na recepcii v Bruseli v stredu uviedol, že banka potrebuje získať súhlas svojich klientov so sťahovaním, čo bude trvať mesiace, preto sa rozhodla, že to nebude odkladať. V prípade brexitu sa totiž pripravuje aj na najhorší možný scenár, teda stratu prístupu na spoločný európsky trh z Londýna.

Nemecký finančný ústav už predtým oznámil, že urobí z frankfurtského sídla svoju primárnu globálnu centrálu pre korporátne a investičné bankovníctvo po tom, ako voliči v Británii v júni 2016 hlasovali za odchod svojej krajiny z EÚ.

Sťahovanie z Londýna by mohlo ovplyvniť niekoľko stoviek obchodníkov a až 20.000 klientskych účtov. Cryan povedal, že Deutsche Bank bude pokračovať v podnikaní aj v Londýne, neexistuje však žiadna záruka, že si britská metropola udrží doterajšie prominentné postavenie vo svete financií.

"Nemali by sme si robiť žiadne ilúzie, že Londýn bude musieť zostať hlavným finančným centrom a centrom kapitálového trhu pre Európu," povedal Cryan, aj keď dodal, že ním podľa neho ešte nejaký čas bude. "V eurozóne môžeme vybudovať náhradu, ak je to tá správna vec, a pravdepodobne je to správna vec. Ale Londýn nie je možné nahradiť za rok, odteraz do marca budúceho roka."

V súvislosti s odchodom Británie z EÚ znova vyzval na väčšiu integráciu finančných trhov na starom kontinente, vrátane bankovej únie, a na európsku reakciu na konkurenciu amerických technologických spoločností. Tie totiž čoraz viac podnikajú v oblastiach, ktoré boli donedávna doménou tradičných bánk.