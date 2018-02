Lotyšsko tvrdí, že bankové škandály sú súčasťou zahraničnej informačnej kampane

dnes 16:01 -

Lotyšské ministerstvo obrany tento týždeň uviedlo, že obvinenia z korupcie, ktoré viedli k zadržaniu guvernéra centrálnej banky Ilmarsa Rimševičsa, môžu byť súčasťou rozsiahlej informačnej operácie vedenej zo zahraničného zdroja. Ministerstvo poukázalo na podobné snahy o ovplyvnenie volieb vo Francúzsku, Nemecku a USA.



Lotyšsko výslovne neoznačilo za páchateľa Rusko. Ministerstvo obrany však považuje nedávne udalosti za dôkaz snahy o poškodenie povesti krajiny a o podkopanie dôvery verejnosti v štát a jeho inštitúcie pred októbrovými voľbami.



Škandály, ktoré zasiahli lotyšský bankový systém, sú šokom pre krajinu, ktorá sama seba dlho propagovala ako finančný most medzi západom a východom Európy.

Lotyšská ministerka financií Dana Reizniece-Ozola povedala vo štvrtok pre CNBC, že experti budú naďalej skúmať a analyzovať obvinenia vznesené proti Rimševičsovi, aby zistili, či v Lotyšsku je v rámci hybridných operácií vedená informačná kampaň.



Rusko odmieta snahy o ovplyvnenie volebných kampaní v cudzích štátoch, aj keď úrady v USA, Francúzsku aj Nemecku Moskvu priamo obvinili zo zasahovania.

Rimševičs v utorok (20. 2.) na tlačovej konferencii povedal, že obvinenia, ktoré proti nemu vzniesol ruský vlastník lotyšskej banky Norvik, sú "kritickým momentom" pre Lotyšsko, a odmietol akúkoľvek vinu. Rimševičs dodal, že niektoré lotyšské banky "chcú krv" pre obmedzenie svojich aktivít po vstupe krajiny do eurozóny.



Lotyšský Úrad boja proti korupcii KNAB však uviedol, že vyšetrovanie Rimševičsa nemá nič spoločného s treťou najväčšou lotyšskou bankou ABLV ani s Norvik. ABLV sa dostala do pozornosti finančných úradov v USA a Európskej centrálnej banky (ECB) pre podozrenie z prania špinavých peňazí. Lotyšský dohľad nad finančným a kapitálovým trhom v pondelok zmrazil obchody banky. Spojené štáty obvinili ABLV, že porušila sankcie uvalené na Severnú Kóreu. Banka obvinenia odmietla.



Rimševičs bol pre podozrenie z korupcie dočasne zbavený funkcie. Počas vyšetrovania bude Rimševičs suspendovaný, uviedla v utorok kancelária premiéra Marisa Kučinskisa.

Guvernéra lotyšskej centrálnej banky cez víkend zatkli. Podľa Úradu na boj s korupciou KNAB mal 52-ročný Rimševičs požadovať úplatok vo výške 100.000 eur. Po zaplatení kaucie v rovnakej výške ho v pondelok (19. 2.) prepustili.



Rimševičs je na čele lotyšskej centrálnej banky od roku 2001 a ako jej šéf je tiež od roku 2014, keď krajina prijala euro, členom Rady guvernérov ECB. V roku 2013 sa začalo už jeho tretie 6-ročné funkčné obdobie.