Európska centrálna banka sa blíži k revízii stimulačného programu

dnes 15:46 -

Predstavitelia Európskej centrálnej banky (ECB) by už v marci mohli naznačiť, že uvažujú o skoršom ukončení programu menových stimulov. Vyplýva to zo záznamu z ostatného zasadania banky, ktorý zverejnila vo štvrtok. Tvorcovia európskej menovej politiky totiž v zázname z januárového zasadania uviedli, že "jazyk týkajúci sa menovej politiky by sa mohol prehodnotiť v úvodnej časti tohto roka." Najbližšie bude banka zasadať 8. marca.

ECB v súčasnosti nakupuje dlhopisy za 30 mld. eur mesačne, aby udržiavala náklady na požičiavanie si na nízkej úrovni. Tieto nákupy majú pokračovať do konca septembra "alebo v prípade nutnosti dlhšie" v závislosti od toho, či sa inflácia vráti k úrovni, ktorú banka považuje za želanú. Napriek oživeniu ekonomiky inflácia v eurozóne zostáva pod cielenou úrovňou 2 percentá.