Dosiahli už ceny nehnuteľností svoje predkrízové maximá?

Zdroj: Poštová banka

Foto: TASR/AP

dnes 10:00 -

V poslednom vlaňajšom kvartáli sa meter štvorcový nehnuteľnosti predával v priemere za 1 360 eur a medziročný rast cien spomalil na 4,3 %. Ide o najpomalší medziročný rast od druhého kvartálu 2016. Oproti predchádzajúcemu štvrťroku sa dokonca ceny nehnuteľností znížili o -1,3 %, teda o -18 eur za meter štvorcový. Je to prvý kvartálny pokles cien za posledných dva a pol roka. Údaje pochádzajú zo štatistík Národnej banky Slovenska (NBS).

Čo sa podpisuje pod aktuálny pokles cien nehnuteľností?

Pod spomalenie rastu resp. kvartálny pokles cien nehnuteľností sa podpísala pomerne široká ponuka bytov a domov z dokončovaných projektov a taktiež sprísnenie podmienok poskytovania úverov na bývanie, ktoré pribrzďuje dopyt po nehnuteľnostiach. Ruku k dielu pridáva samozrejme aj rast cien nehnuteľností v predchádzajúcich kvartáloch, ktorý bol pomerne citeľný a v dôsledku ktorého sa zrejme ceny nehnuteľností už dostávajú na svoj strop.

Koľko ušetríme alebo si priplatíme za meter štvorcový nehnuteľnosti? Aké sú rozdiely pri bytoch a domoch?

Ako sme už spomenuli, oproti tretiemu štvrťroku nás meter štvorcový nehnuteľnosti vychádza lacnejšie v priemere o -18 eur. Ak si to ale rozmeníme na drobné, tak zistíme, že ušetriť sme dokázali jedine v prípade rodinných domov, kde sme meter štvorcový mohli kúpiť o -20 eur lacnejšie ako v 3. štvrťroku. V rámci rodinných domov klesla hlavne cena luxusnejších víl, a to až o cca -200 eur za m2. Pri bytoch cena vo štvrtom štvrťroku oproti tretiemu kvartálu neklesla, ale naopak vzrástla, a to o 34 eur za meter štvorcový.

Aj pri bytoch ale boli rozdiely v nadväznosti na počet izieb. Oproti 3. kvartálu zdraželi hlavne 3-izbové byty (o 40 eur za m2) a jednoizbáky (o 38 eur za m2). Zlacneli jedine veľkometrážne 5 a viac izbové byty, a to o -37 eur za m2, pri ktorých bol zrejme najciteľnejší pokles dopytu kvôli ich vyššej cene.

Medziročne nás ale nehnuteľnosti vychádzajú drahšie ako v závere roka 2016 a za meter štvorcový si priplácame v priemere až 56 eur. Najviac to pocítime pri kúpe bytu, ktorého priemerná cena za m2 je až o 102 eur vyššia ako v poslednom kvartáli 2016. Najvýraznejšie išli nahor ceny 2-izbákov, a to až o 122 eur za m2 a 1-izbáky nás vychádzajú o rovnú stovku za m2 viac ako pred rokom. Oproti záveru roka 2016 poklesla jedine cena 5 a viac izbových bytov (o -22 eur). V prípade domov nie je cenový nárast až taký výrazný a za meter štvorcový zaplatíme „len“ o 26 eur viac ako v závere roka 2016.





V ktorých regiónoch ceny nehnuteľností klesli? Kde zlacneli najvýraznejšie?

Zvyčajne ešte dôležitejšia ako veľkosť bytu je jeho geografická poloha. Je to často to najdôležitejšie kritérium, podľa ktorého si vyberáme svoj vysnívaný byt či dom. Najdrahšie nehnuteľnosti sú samozrejme v Bratislave a jej okolí, kde sa cena nachádza až na úrovni 1 905 eur za m2, teda je 2 – násobne až 3 – násobne vyššia ako v ostatných našich regiónoch. Najlacnejšie nehnuteľnosti nájdeme v nitrianskom regióne, a to len 658 eur za m2. Nasleduje Banskobystrický, Trenčiansky a Prešovský kraj.

V záverečnom kvartáli 2017 ale došlo k zníženiu cien nehnuteľností vo väčšine našich regiónov. V porovnaní s 3. kvartálom ceny najvýraznejšie klesli v Prešovskom kraji, a to o -75 eur za m2 a v Banskobystrickom kraji o -40 eur za m2. Kvartálne sa ceny domov a bytov zvýšili jedine v bratislavskom a trnavskom regióne. Aj tento nárast bol ale len mierny o 4 resp. 5 eur za m2.

Medziročne sú ale nehnuteľnosti drahšie vo všetkých krajoch. Najviac zdraželi v Košickom kraji, a to o takmer stovku za meter štvorcový. V bratislavskom regióne musíme z vrecka vytiahnuť o 73 eur a v trenčianskom o 70 eur viac za meter štvorcový ako pred rokom.

Dosiahli už ceny nehnuteľností svoje predkrízové maximá?

Napriek citeľnému rastu cien sú nehnuteľnosti stále zhruba o -12 % lacnejšie v porovnaní s ich historickým maximom z polovice roka 2008. Znamená to, že meter štvorcový nehnuteľnosti je lacnejší o -189 eur oproti druhému kvartálu 2008. Aj tu ale veľa závisí od typu nehnuteľnosti. Zatiaľ čo ceny domov sú nižšie oproti predkrízovým úrovniam o vyše -14 % [resp. o -182 eur za m2], tak byty už svoje cenové maximum mierne prekročili, a to v priemere o 1,2 % [resp. o 20 eur za m2]. Za rekordnými úrovňami z roku 2008 zaostávajú jedine 1-izbové byty, a to o -1,4 % resp. o -26 eur za m2. Ostatné byty už prekročili svoje predkrízové maximá. Dvojizbáky o zhruba 2 percentá, čo znamená, že oproti 2. kvartálu 2008 sú drahšie o 37 eur za meter štvorcový. Za trojizbové byty si priplatíme 4 %, o 6,6 % sú vyššie ceny 4-izbových bytov a najvýraznejší nárast je u 5 a viac izbových bytov, ktoré sú drahšie asi o 8,5 %.

Priemerné ceny nehnuteľností sú aktuálne nižšie ako ich predkrízové maximá vo všetkých našich regiónoch. Najvýraznejšie, až o štvrtinu, zaostávajú ceny v Prešovskom kraji a následne v Banskobystrickom kraji [o -16 %]. Naopak, predkrízové úrovne najviac dohnali nehnuteľnosti v Bratislave a okolí, ktoré sú aktuálne lacnejšie len o necelých -6 % a nehnuteľnosti v trnavskom regióne, ktorých ceny sú nižšie o -7 %.

Ako sa budú vyvíjať ceny bytov a domov v tomto roku?

Rast cien na našom realitnom trhu je v súčasnosti ťahaný výhodnými podmienkami pre kúpu nehnuteľnosti – klesajúca nezamestnanosť, rastúce mzdy a nízke úrokové sadzby z úverových produktov. Sprísnenie podmienok pri poskytovaní úverov ale postupne pribrzďuje dopyt po nehnuteľnostiach, čo sa prejavilo už aj v záverečnom kvartáli 2017. Ruku k dielu pridáva aj rozširujúca sa ponuka novostavieb. Preto predpokladáme, že aj počas tohto roka sa bude dynamika rastu cien nehnuteľností zmierňovať.

Autorom je Jana Glasová, analytička Poštovej banky.