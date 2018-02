Duslo Šaľa spúšťa do skúšobnej prevádzky výrobňu Čpavok 4

dnes 13:31 -

Spoločnosť Duslo, a.s., Šaľa dostala povolenie na spustenie novej prevádzky Čpavku 4 do skúšobnej prevádzky. Nábeh sa postupne začne od pondelka 5. februára. „Ak sa nič zásadné nezmení, prvý čpavok by mal z novej prevádzky začať vychádzať v marci tohto roka,“ skonštatoval generálny riaditeľ Dusla Petr Bláha. Investícia v celkovej hodnote 310 miliónov eur je historicky najvyššou investíciou Dusla i skupiny Agrofert, ktorej je firma členom.

Čpavok 4 nahradí doterajšiu výrobňu Čpavok 3, ktorá je v prevádzke od roku 1973. Nová technológia, stavaná talianskou inžinierskou spoločnosťou na báze dánskej licencie, je podľa slov riaditeľa aktuálne najmodernejšou technológiou v Európe. Po nábehu sériovej výroby Čpavku 4 bude výrobňa Čpavok 3 odstavená, zamestnanci prejdú do novej prevádzky.

Na výstavbu novej výrobne dostala spoločnosť štátnu pomoc. Daňové úľavy vo výške 58 miliónov eur odobrila Európska komisia ako regionálnu pomoc. Firma sa zaviazala, že 10 rokov po spustení novej výrobne neklesne počet zamestnancov Dusla pod 1800 ľudí. „Aj po spustení novej výrobne zostane počet zamestnancov zhruba rovnaký. Drobné korekcie, samozrejme, budú, či už hore alebo dolu, závisí to od toho, ako budeme úspešní s produkciou našej výroby a najmä s jej distribúciou, ako budeme úspešní v rámci globálneho európskeho trhu,“ povedal Bláha.

Kapacita výroby čpavku sa v novej prevádzke zvýši zo súčasných 1300 ton denne na 1600 ton, čo predstavuje takmer 20-% nárast. „Nová výrobňa zabezpečí firme na minimálne 20 nasledujúcich rokov konkurencieschopnosť na trhu, a tým aj zamestnanosť vo fabrike,“ skonštatoval riaditeľ. Podľa jeho slov Duslo vyvíja aj nové typy hnojív, ktoré budú šetrnejšie k životnému prostrediu, ich základom však vždy bude čpavok.