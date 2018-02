Odmena za spokojnosť: Trump tají pravdu o pláne na rozdelenie prepitného

Zdroj: QZ

Nové pravidlo Trumpovej administratívy je zdanlivo navrhnuté tak, aby umožňovalo zhromažďovanie a zdieľanie prepitného medzi pracovníkmi. Napríklad personál v reštaurácii si môže rozdeliť percentuálny podiel z celkového objemu prepitného s kuchármi a pomocnou pracovnou silou v kuchyni. To pomáha odstrániť nerovnosť, na ktorú doteraz niektorí pracovníci doplácajú.



Ale je tu jedno ale. Majitelia reštaurácií by si mohli ponechať prepitné pre seba, pokiaľ platia pracovníkom minimálnu mzdu vo výške 7,25 USD. Minimálna mzda sa však zriedkakedy objavuje v Spojených štátoch a väčšina pracovníkov dostáva odmenu, ktorá stačí pokryť životné náklady. Ak ich šéfovia dostanú možnosť siahnuť na časť ich odmeny vo forme prepitného, urobia to, alebo nie?





Bloomberg Law uvádza, že štúdia, ktorá sa pokúšala odhadnúť vplyv tohto pravidla na pracovníkov, bola zrušená. Jej výsledky totiž naznačovali, že miliardy dolárov v podobe prepitného by boli odliate do vrecká majiteľov. Kritici návrhu, vrátane bývalých predstaviteľov Obamovej administratívy tvrdia, že rozhodnutie nezverejňovať výsledky ekonomickej analýzy má za cieľ uľahčiť schválenie pravidla ešte v tomto roku.

Inštitút pre hospodársku politiku, ľavicový think-tank, vydal svoju vlastnú štúdiu o tejto problematike. Tá naznačuje, že každoročne by majitelia získali 5,8 miliárd dolárov, čo je o niečo viac ako 16 % objemu prepitného vyzbieraného za jeden rok.



Mnohé reštaurácie úplne skoncovali s prepitným a orientujú sa na štandardný servisný poplatok, ktorý dostávajú ako čašníci, tak aj pracovníci v kuchyni. Tento spôsob uľahčuje reštauráciám prijať rámec pružného platobného mechanizmu pre svojich pracovníkov, avšak pri typickom zvrate Trumpovej administratívy bude pravdepodobne cestou k výraznému zníženiu ich kompenzácie.