Na akciových trhoch môže náhle prísť ku korekcii, myslí si nobelista R. Shiller

dnes 14:16 -

Akciové trhy môžu tento rok pokračovať v raste, ale podľa nobelistu Roberta Shillera môže kedykoľvek prísť ku korekcii bez akéhokoľvek varovania.

"Ľudia sa pýtajú, čo to spustí. To však nepotrebuje spúšťač, to je dynamika bublín, že nakoniec spľasnú," povedal Shiller v rozhovore pre CNBC.

Wall Street pokračovala v piatok (26. 1.) v prelamovaní rekordov. Kľúčový americký akciový index Dow Jones si v piatok pripísal 0,85 % a uzavrel na rekordnom maxime 26.616,71 bodu. Za celý uplynulý týždeň index posilnil o vyše 2 %. Širší index S&P 500 v piatok stúpol o 1,18 % na 2872,87 bodu a technologický index Nasdaq 100 vzrástol o 1,54 % na 7022,97 bodu. S&P a Nasdaq sa takisto dostali na nové rekordy.

Už vlani zaznamenali akcie v USA prudký rast. Burzy po približne jednom roku "prezidentovania" Donalda Trumpa zatiaľ asi najviac podporila rozsiahla daňová reforma, ktorej súčasťou bolo zníženie firemnej dane z 35 % na 21 %.

Podľa Shillera, ktorý získal Nobelovu cenu za ekonómiu v roku 2013 za svoju prácu týkajúcu sa cien aktív a neefektívnych trhov, sa trend na trhoch môže náhle zmeniť a nemyslí si, že jedinou príčinou býčieho trhu je politická scéna v USA.

"Silný býčí trh sa často prisudzuje situácii v USA, avšak neplatí len pre USA, takže ťažko povedať, aký je globálny príbeh, ktorý teraz ženie trhy hore. Podľa mňa je subtílnejší, než si myslíme."

Shiller, ktorý je profesorom na Yale University, upozornil, že spúšťače korekcie trhov sa len ťažko vedecky definujú. "Keď sa to stane, vždy si niečo vymyslíme. Keď sa obzrieme na najznámejšiu korekciu v roku 1929, nič tam nie je, ľudia sa obzerajú späť a snažia sa niečo nájsť, ale znie to vyfabulovane."