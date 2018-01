S&P potvrdila Slovensku rating A+ so stabilným výhľadom

včera 22:16 -

Ratingová agentúra Standard and Poor's (S&P) potvrdila rating Slovenska na úrovni A+ so stabilným výhľadom. Ako ďalej informovalo Ministerstvo financií SR (MF), toto hodnotenie je reakciou na silný hospodársky rast krajiny, stabilné verejné financie a nízke dlhové zaťaženie verejného sektoru. Prekážkou k ešte lepšiemu ratingu je mimo iného nižší hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa v porovnaní s priemerom Európskej únie, či pretrvávajúce regionálne rozdiely.

„Agentúra S&P predpovedá Slovensku rýchly hospodársky rast, ktorý by mal byť v tomto roku na úrovni 3,8 % a v roku 2019 by mal dosiahnuť až 4,2 %,“ konštatovalo ministerstvo financií. K silnému hospodárskemu rastu majú významne prispieť aj investície do automobilového priemyslu, ktoré by mali počas nasledujúcich piatich rokov zvýšiť výrobný potenciál Slovenska v sektore o zhruba 40 %.

Podľa ratingovej agentúry by sa tiež mal naďalej znižovať verejný dlh. „Stabilitu našich verejných financií pozitívne ovplyvňuje členstvo v eurozóne, ktoré vďaka kvantitatívnemu uvoľňovaniu Európskej centrálnej banky prispieva k nízkym úrokových sadzbám slovenských štátnych dlhopisov. Verejným financiám v súčasnosti prospievajú aj vyššie daňové príjmy vďaka historicky nízkej nezamestnanosti,“ uvádza rezort financií.

Na vylepšenie ratingu však bude podľa S&P musieť Slovensko popracovať v oblastiach, kde zaostáva. Agentúra podľa ministerstva financií poukazuje napríklad na nižší HDP na obyvateľa v porovnaní s priemerom Európskej únie, pretrvávajúce regionálne rozdiely, ako aj na potrebu ďalších investícií do školstva a zdravotníctva. „Potenciálne riziko môže podľa agentúry S&P predstavovať aj pomerne rýchle zadlžovanie slovenských domácností, ktoré je v pomere k príjmom jedným z najvyšších spomedzi krajín strednej a východnej Európy,“ dodalo ministerstvo.