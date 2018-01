Kúpeľné mesto plánuje tento rok investovať do stavieb 4,2 milióna eur

dnes 14:16 -

S investíciami vo výške 4,2 milióna eur počíta v tomto roku samospráva kúpeľného mestečka Dudince. Najviac peňazí smeruje do rekonštrukcie domu služieb a bývalej budovy Palomy, do nájomných bytov na Poľnej ulici, ale aj do revitalizácie kúpeľného parku.

"S rekonštrukciou domu služieb a Palomy sme začali už na prelome rokov. V tejto časti mesta by do konca leta 2018 mala vzniknúť obchodná zóna a desať nájomných bytových jednotiek," povedal TASR primátor Dušan Strieborný. Súčasťou bude úprava exteriéru, kde vznikne 20 nových parkovacích miest.

Celá táto investícia vyjde mesto na približne 876.000 eur. Mesto ju uhradí z úveru od Štátneho fondu rozvoja bývania a štátnej dotácie a dofinancuje z úveru z banky.

Externý investor postavil v druhej polovici minulého roku na Poľnej ulici desať dvojbytových jednotiek. Mesto ich po kompletnom dobudovaní odkúpi, čím aspoň čiastočne naplní veľký záujem občanov o nájomné bývanie. "V tejto časti mesta by tento rok mala začať aj výstavba rodinných domov do osobného vlastníctva," dodal Strieborný.

Asi 1400 obyvateľov najmenšieho slovenského mestečka sa môže tešiť aj na revitalizáciu kúpeľného parku. Tento slovensko-maďarský projekt cezhraničnej spolupráce Interreg vytvorí medzi liečebnými domami Diamant a Smaragd kúpeľný park, ktorý by bol zároveň prvým mestským námestím.

Na tento projekt získali Dudince nenávratný finančný príspevok vo výške približne 800.000 eur. Primátor verí, že tento rok sa začne stavať aj kompostáreň a zberný dvor a ďalšiu kvalitu v doprave by mala zabezpečiť aj rekonštrukcia miestnych komunikácií v záhradkárskych a vinično-pivničných oblastiach.