Sankcie USA voči Rusku porušujú podľa Berlína právo, od EK žiada protiopatrenia

dnes 14:16 -

Nové sankcie Spojených štátov voči Rusku, ktoré by mohli poškodiť európske firmy, sú v rozpore s medzinárodným právom a Európska komisia by preto mala zvážiť protiopatrenia. Uviedla to nemecká ministerka hospodárstva Brigitte Zypriesová.

"Považujeme to (americké sankcie) jednoducho za porušenie medzinárodného práva," povedala Zypriesová pre mediálnu skupinu Funke Mediengruppe. "Samozrejme, že si neželáme obchodnú vojnu. Je však dôležité, aby Európska komisia teraz pouvažovala o protiopatreniach," dodala ministerka.

Nové sankcie USA majú potrestať Rusko za, ako tvrdí Washington, zasahovanie do amerických prezidentských volieb v roku 2016. Minulý týždeň prešli Snemovňou reprezentantov a následne aj Senátom. Teraz sa čaká už len na podpis prezidenta Donalda Trumpa.

Podľa nemeckej vlády a zástupcov firiem však nové sankcie môžu brániť nemeckým podnikom pracovať na projektoch, ktoré sú dôležité pre energetickú bezpečnosť Nemecka. Sankcie sa totiž týkajú aj výstavby ropovodov a plynovodov, medzi nimi aj projektu plynovodu Severný prúd 2, ktorý ruskému Gazpromu pomáha financovať viacero západoeurópskych firiem vrátane nemeckých.