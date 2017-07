Zahraničné investície do EÚ vlani prudko klesli

dnes 16:31 -

Zahraničné investície do Európskej únie (EÚ) vlani prudko klesli. Podľa prvého odhadu európskeho štatistického úradu Eurostat dosiahli zahraničné investície do EÚ vlani 280 miliárd eur po 476 miliardách v roku 2015. To znamená pád o 41 %.

Najväčší objem investícií prišiel v roku 2016 do únie zo Švajčiarska (55 miliárd eur), ktorá prebehlo USA (54 miliárd eur). Investície zo Spojených štátov vlani v porovnaní s rokom 2015 padli o 76 % z 223 miliárd eur.

V roku 2016 sa tiež výrazne znížili investície z krajín EÚ do tretích štátov. V roku 2015 ešte krajiny únie v zahraničí investovali 585 miliárd eur, pričom vlani to bolo už len 186 miliárd eur. To znamená pokles o 68 %. Z EÚ smeroval najväčší objem investícií do Brazílie (33 miliárd eur), za ktorým nasledovalo Švajčiarsko (21 miliárd eur).

Detailné čísla za rok 2016 zverejní Eurostat až v decembri.