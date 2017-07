Dopravný podnik Bratislava vyhlásil súťaž na nákup 18 elektrobusov

dnes 11:31 -

Dopravný podnik Bratislava (DPB) vyhlásil verejné obstarávanie na nákup 18 elektrobusov za predpokladaných 11,29 milióna eur bez DPH. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 4. augusta 9.00 h. Ponuky sa majú otvárať v ten istý deň. Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení súťaže vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

DPB chce nakúpiť dva nové nízkopodlažné autobusy na elektrický pohon s celkovou obsaditeľnosťou minimálne 40 cestujúcich a dĺžkou maximálne deväť metrov. Vrátane riadiacich, kamerových, informačných a tarifných systémov.

Taktiež chce zaobstarať 16 nových nízkopodlažných autobusov s elektrickým pohonom s celkovou obsaditeľnosťou minimálne 80 cestujúcich a dĺžkou maximálne 12,2 metra. Vrátane riadiacich, kamerových, informačných a tarifných systémov. Pri vyhodnocovaní ponúk zaváži najmä cena, no taktiež aj kritériá kvality.

DPB momentálne nakupuje 90 nových autobusov. Cestujúcim by mohli byť k dispozícii už koncom tohto roka. Nákup vozidiel sa bude financovať prostredníctvom úveru vo výške 24 miliónov eur, ktorého splácanie bude zo zdrojov DPB. Do vozového parku podniku by malo pribudnúť 12 až 15 nových električiek. Ich nákup sa plánuje k roku 2020 v súvislosti s predĺžením električkovej trate až na koniec Petržalky.