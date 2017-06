dnes 13:16 -

Na sídlisku Píly v Prievidzi pribudne 35 nových parkovacích miest. Vodiči budú mať viac plôch na odstavenie vozidiel na uliciach A. Rudnaya a D. Krmana, informoval hovorca mesta Michal Ďureje.

Mesto Prievidza už podpísalo zmluvu o dielo s realizátorom prác. Spoločnosť PAK-INVEST, s.r.o., so sídlom v Chrabranoch vypracuje projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby aj vybuduje v troch lokalitách spevnené plochy pre vozidlá. Mesto jej zaplatí 27.616,74 eura vrátane dane z pridanej hodnoty.

"Firma už začala s prípravou projektovej dokumentácie, odovzdať ju musí najneskôr do 30 dní od podpísania zmluvy s mestom. Celé dielo musí byť hotové do šiestich mesiacov od podpísania zmluvy o dielo, to znamená ešte pred koncom roka 2017," uviedol Ďureje.

Na Ulici A. Rudnaya vybuduje dodávateľ parkovacie plochy na dvoch miestach, pri domoch so súpisnými číslami 13 a 15 vznikne sedem nových parkovacích miest, pri dome so súpisným číslom 31 ich bude desať. Na Ulici D. Krmana II 132-5/7 zase vznikne 18 nových parkovacích miest.