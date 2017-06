Deficit rozpočtu Francúzska možno desiaty rok zostane nad úrovňou 3 % HDP

dnes 17:01 -

Deficit štátneho rozpočtu Francúzska by mohol za tento rok byť nad úrovňou 3 percentá hrubého domáceho produktu (HDP), čo je podľa pravidiel Európskej únie maximálne prípustná hranica. Rozpočtový deficit nad úrovňou 3 percentá HDP by tak krajina mala už desiaty rok po sebe. Konštatoval to francúzsky národný audítorský úrad v správe, ktorú zverejnil vo štvrtok. Podľa úradu deficit francúzskeho rozpočtu by mohol v tomto roku dosiahnuť úroveň 3,2 percenta HDP namiesto prognózovaných 2,8 percenta HDP.

Úrad poukázal na "falošnosť" pri vlaňajšej príprave rozpočtu, z dielne bývalej vlády socialistického prezidenta Francoisa Hollandea. Podľa audítorského úradu sa "prognóza príjmov javí ako nadhodnotená a výdavky ako jasne podhodnotené". Očakáva sa, že vláda nového prezidenta Emmanuela Macrona ohlási škrty v rozpočte s cieľom korigovať situáciu. Minister financií Bruno Le Maire však tento týždeň vylúčil akékoľvek zvýšenie daní.